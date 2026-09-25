Landesweite Trauer in Kasachstan nach tödlichem Militärunfall

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Landesweite Trauer in Kasachstan nach tödlichem Militärunfall

Der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat für den 25. September einen nationalen Trauertag ausgerufen, nachdem Militärangehörige in der Region Mangghystau ums Leben gekommen sind. Dies teilte der Ak-Orda-Palast mit.

Die Tragödie ereignete sich am 24. September während militärischer Übungen der kasachischen Marine an der Küste des Kaspischen Meeres. Ersten Informationen zufolge führte eine plötzliche Verschlechterung der Wetterbedingungen und starker Wind dazu, dass 19 Soldaten von der Meeresströmung mitgerissen wurden.

Zunächst hatte das Verteidigungsministerium den Tod von 9 Soldaten gemeldet. Späteren Angaben zufolge stieg die Zahl der Todesopfer auf 12. Zwei weitere Soldaten werden vermisst, einer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Generalstaatsanwaltschaft von Kasachstan hat ein Strafverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Ermittlungen werden alle Umstände des Vorfalls untersucht und notwendige Expertisen durchgeführt.

Premierminister Olschas Bektenow ordnete die Bildung einer Regierungskommission an, um den Vorfall umfassend aufzuklären. Die Kommission wird von dem stellvertretenden Premierminister Kanat Bosumbajew geleitet.

Präsident Kassym-Schomart Tokajew sprach den Angehörigen der verstorbenen Soldaten sein Beileid aus und wies an, die Ursachen der Tragödie zu ermitteln und den Familien der Opfer die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.

Aufgrund der Tragödie wurden einige geplante Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum in Aqtau abgesagt.

Kassym-Schomart TokajewMangghystauKasachische StreitkräfteTragödieKasachstan
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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