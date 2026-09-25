Spuren einer versunkenen Stadt auf dem Meeresgrund entdeckt

Großbritannienvor der Küste der Grafschaft Norfolk haben Taucher Spuren der mittelalterlichen Siedlung Shipden untersucht, die vor fast 700 Jahren im Meer versank.

Auf dem Meeresgrund nahe der Stadt Cromer wurden Überreste von 25 künstlichen Strukturen identifiziert, fotografiert und kartiert. Zu den Funden gehören mauerartige Strukturen aus Feuerstein, Steinkonstruktionen und weitere behauene Steinfragmente. Einige der Bauwerke sind trotz der jahrhundertelangen Unterwasserlage teilweise erhalten geblieben.

Die Forscher haben die genaue Funktion dieser Strukturen noch nicht bestimmt. Es wird vermutet, dass es sich um Küstenschutzanlagen oder um einen im 14. Jahrhundert geplanten Pier handeln könnte. Diese Versionen sind jedoch noch keine endgültigen Schlussfolgerungen.

Shipden wurde bereits im „Domesday Book“ von 1086 erwähnt. Damals lebten in der Siedlung 117 Menschen, und es gab einen Hafen sowie zwei Kirchen. Später wurde die Siedlung durch Küstenerosion und Stürme allmählich vom Meer verschlungen.

Interessanterweise konnten die Taucher die in lokalen Legenden erwähnten Kirchenüberreste bisher nicht finden. Die Forscher vergleichen die Funde weiterhin mit historischen Dokumenten, um den genauen Standort und das Schicksal von Shipden zu bestimmen.