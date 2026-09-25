In Japan kommen Automaten auf, die Kleidung in einer Minute komprimieren

In Japan ist geplant, an Flughäfen Geräte einzuführen, die Kleidung in den Koffern von Reisenden automatisch komprimieren und platzsparend verpacken.

Der Dienst namens „Pocket Tips“ nutzt einen speziellen Automaten, um Kleidung in etwa einer Minute auf die Größe einer Handfläche zusammenzupressen. Das Gerät kann das Volumen der Kleidung je nach Art um bis zu das Siebenfache reduzieren. Dies schafft zusätzlichen Platz im Koffer für Souvenirs und andere Einkäufe.

Diese Technologie wurde in den Jahren 2025–2026 an den Flughäfen Haneda, Narita, Kumamoto und Naha getestet. Beim Test am Flughafen Naha gaben fast 96 Prozent der Nutzer an, dass der Kompressionseffekt der Kleidung deutlich spürbar war. An den Tests an den vier Flughäfen nahmen insgesamt rund 400 Personen teil.

Im September 2026 starteten der Entwickler des Dienstes, SJOY, und das Zentrum „terminal.0 HANEDA“ am Flughafen Haneda ein gemeinsames Projekt, um die vollständige Einführung dieser Technologie vorzubereiten. Eine breitere Implementierung an den Flughäfen Haneda, Narita, Kumamoto und Naha ist ab 2027 geplant. In Zukunft wird auch die Nutzung des Dienstes in Hotels und an anderen Orten in Betracht gezogen.