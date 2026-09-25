Toyota setzt ab 2028 400.000 Roboter in Fabriken ein

Der japanische Automobilriese Toyota Motor Group wird ab 2028 massiv in die Ausstattung seiner Fabriken mit einer robotergestützten Belegschaft investieren. Dem Plan zufolge wird das Unternehmen jährlich 6,42 Milliarden US-Dollar für diese Zwecke bereitstellen. Laut ixbt.com soll diese groß angelegte Initiative eine neue Phase in der Automobilindustrie einläuten, die nicht nur auf die Steigerung der Unternehmenseffizienz, sondern auch auf eine grundlegende Modernisierung der Produktionsprozesse abzielt. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Gemäß der neuen Strategie ist die Installation von insgesamt 400.000 Robotern vorgesehen, wobei 150.000 direkt in die Automobilwerke von Toyota und die restlichen 250.000 in die Werke der Konzerngruppe für Komponenten und Materialien fließen sollen. Dieser Schritt gilt als entscheidender Fortschritt, um die technologische Führung in der globalen Automobilindustrie zu behaupten und sich an moderne Anforderungen anzupassen.

Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter

Die Unternehmensführung äußerte sich zu den Bedenken hinsichtlich eines möglichen Stellenabbaus während dieses Prozesses. In einem Interview mit Nikkei Asia betonte der Executive Vice President von Toyota, Hiroki Nakadzima, dass das Hauptziel des Unternehmens nicht darin bestehe, Menschen zu ersetzen, sondern eine Umgebung zu schaffen, in der Roboter und Menschen friedlich nebeneinander leben und arbeiten.

Derzeit hat Toyota damit begonnen, humanoide Roboter namens ELEY an seinen Montagelinien einzuführen. Diese auf Rädern beweglichen Geräte verfügen über die Fähigkeit, von menschlichen Bedienern zu lernen. Mitarbeiter tragen spezielle Vorrichtungen, die die Fingerbewegungen des Roboters nachahmen, und demonstrieren der Maschine in der Praxis feinmotorische Aufgaben. Das Unternehmen hat jedoch noch nicht bekannt gegeben, wie viele Roboter derzeit im Einsatz sind oder wie hoch der Anteil der Humanoiden an der zukünftigen Flotte von 400.000 sein wird.

Das globale Robotik-Wettrennen in der Automobilindustrie

Laut der International Federation of Robotics bleibt die Automobilindustrie der größte Abnehmer von Industrierobotern. Allein im Jahr 2024 installierte China 2 Millionen Einheiten, Japan 450.500 Einheiten, während die USA und Südkorea 34.200 bzw. 30.600 solcher Geräte installierten. Das Setzen auf humanoide Roboter ist jedoch ein relativ neuer Trend.

Hersteller hoffen, dass Humanoide verschiedene Aufgaben in für Menschen konzipierten Werkstätten übernehmen und sich leichter in das System integrieren lassen. Auch das südkoreanische Unternehmen Hyundai ist in dieses Rennen eingestiegen. Es plant, ab 2028 die von seiner amerikanischen Tochtergesellschaft Boston Dynamics entwickelten Atlas-Humanoiden einzusetzen. Zudem arbeiten die chinesischen Elektroautohersteller Xpeng und Nio an eigenen humanoiden Robotern oder investieren in diese.

Experten sind der Ansicht, dass grundlegende Probleme wie die Sicherheit bei der Zusammenarbeit mit Menschen, die wirtschaftliche Effizienz im Vergleich zur menschlichen Arbeit und die Machbarkeit der Massenproduktion solcher Maschinen noch nicht vollständig gelöst sind. Dennoch äußern Gewerkschaften vor dem Hintergrund einer alternden Fachkräftebasis weiterhin Bedenken hinsichtlich Löhnen und Entlassungsrisiken.