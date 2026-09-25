Die geopolitische und energetische Spaltung im Südkaukasus hat ihren bisher schärfsten und unumkehrbaren Punkt erreicht. Armenien hat offiziell erklärt, dass es bereit ist, auf billiges russisches Gas zu verzichten, um seine nationalen Interessen und seine staatliche Souveränität zu wahren. Der Sekretär des armenischen Sicherheitsrates (und Parlamentssprecher) Alen Simonjan Verelq verkündete in einer Stellungnahme gegenüber der Publikation die feste Haltung Jerewans in dieser Angelegenheit.

Er betonte, dass die Regierung zwar noch keine direkten Signale aus Moskau bezüglich möglicher Restriktionen erhalten habe, aber auf jede Entwicklung vorbereitet sei, einschließlich der Suche nach alternativen Wegen für die Gasversorgung. Zuvor hatten russische Beamte offen daran erinnert, dass der Vorzugspreis von 177,5 Dollar pro 1000 Kubikmeter aufgehoben werde und der Gaspreis um das Zwei- bis Dreifache auf Marktniveau steigen würde, sollte Armenien die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) verlassen und sich der Europäischen Union (EU) zuwenden.

Als Reaktion auf diesen Druck antwortete Simonjan scharf: „Der Preis für Gas bemisst sich nicht nur in Währung, sondern auch in politischem Tribut. Wie unser Premierminister betont hat, werden wir uns nie wieder von einer einzigen Pipeline, einer einzigen ‚Nadel‘, einer einzigen Laune und einem einzigen ‚Knopf‘, der Druck ausübt, abhängig machen und dies auch nicht zulassen!“. Gleichzeitig weisen Analysten darauf hin, Donald Trump dass es selbst nach dem unter seinem Druck unterzeichneten Friedensabkommen keine positiven Fortschritte für Jerewan gegeben habe – Baku fordere weiterhin Verfassungsänderungen, die Grenzziehung sei nicht abgeschlossen und die Fragen zu Flüchtlingen und Gefangenen blieben offen.

Wie wird Armenien die zwei- bis dreimal höheren Marktpreise verkraften, welche alternativen Transitwege für russisches Gas gibt es und wird dieser Demarche die Beziehungen zwischen Jerewan und Moskau endgültig abbrechen?

„Das Ende einer Pipeline, die 177,5-Dollar-Drohung und der Marktpreis“: 5 Kernpunkte der Erklärung von Alen Simonjan

Die wichtigsten Fakten und Schlussfolgerungen aus der aufsehenerregenden Position des armenischen Sicherheitsrates:

„Souveränität steht über billigem Gas“: Jerewan lehnt es kategorisch ab, im Austausch für Energierabatte bei seiner Außenpolitik und Unabhängigkeit gegenüber Moskau nachzugeben;

„Die Abhängigkeit von einem einzigen Knopf ist vorbei“: Die armenische Führung beabsichtigt, sich vollständig aus der einseitigen Gasmonopolstellung und den Hebeln politischer Erpressung zu befreien;

Gefahr einer Preissteigerung um das 2- bis 3-fache: Aufgrund des Austritts aus der EAWU und der EU-Integration könnte russisches Gas von 177,5 Dollar pro 1000 Kubikmeter auf Marktpreise steigen;

Alternative Transitwege: Jerewan hat seine Bereitschaft zu Verhandlungen über Brennstoffimporte aus anderen Ländern und neue Transitkorridore signalisiert;

Druck nach dem Trump-Abkommen: Trotz des unter US-Vermittlung unterzeichneten Friedensabkommens halten der Druck Bakus und die ungelösten territorialen Probleme an.

Energetische Konfrontation: Ein Vergleich der russischen Druckmittel und der neuen Strategie Armeniens

Analyse des neuen geopolitischen und wirtschaftlichen Kräfteverhältnisses im Südkaukasus:

Indikatoren und Kriterien Moskaus traditionelle Position (EAWU-Hebel) Jerewans neue strategische Position (Alen Simonjan) Gaspreis und Bedingungen 177,5 $ pro 1000 Kubikmeter (EAWU-Vorzug) „Wir zahlen keinen politischen Preis“: Bereitschaft zu Marktpreisen Integrationsanforderungen Vollständiger Verbleib in EAWU und OVKS Weg zur Europäischen Union (EU) und unabhängige Außenpolitik Energieabhängigkeit Eine Monopol-Pipeline („Gazprom Armenien“) Vollständiger Ausstieg aus dem Strudel von „einer Pipeline und einem Knopf“ Alternative Quellen Keine Alternativen vorhanden Iran-Route, Flüssiggas und neue Transitwege Frieden und Sicherheit Rolle der russischen Garantien und Militärbasen Multivektorale Verteidigung vor dem Hintergrund der Probleme des Trump-Abkommens

Geopolitische und energetische Expertise: Kann Armenien ohne russisches Gas überleben?

Schlussfolgerungen von Experten für den Südkaukasus, internationalen Energieanalysten und Ökonomen:

Gefahr eines „wirtschaftlichen Schocks“: Der armenische Binnenmarkt, die Industrie und das Heizsystem sind seit Jahren an das billige russische Gas zu 177,5 Dollar gewöhnt; eine Preissteigerung um das 2- bis 3-fache (auf 400–500 Dollar) könnte die Inflation drastisch beschleunigen und die Nebenkosten für die Bevölkerung belasten; die Regierung akzeptiert dies jedoch als notwendigen „Preis“ für die nationale Sicherheit;

Der Iran- und Aserbaidschan-Faktor: Die einzige nahe Alternative für Jerewan ist iranisches Gas („Gas-für-Strom“-Schema); sollte sich das Verhältnis zu Aserbaidschan normalisieren, könnte theoretisch auch der Transit von kaspischem Gas diskutiert werden, doch die aktuelle politische Spannung macht dies kurzfristig unmöglich;

EU-Finanzhilfepaket: Armeniens Streben Richtung EU ist kein Zufall; Brüssel und westliche Stiftungen könnten Jerewan finanzielle Subventionen gewähren, um die Energieabhängigkeit zu beenden, grüne Energie zu entwickeln und die Folgen steigender Gaspreise abzufedern;

Enttäuschung nach dem „Trump-Abkommen“: Das unter Trump-Druck unterzeichnete Abkommen brachte Armenien nicht die erhoffte Sicherheit; Baku setzt den Druck mit Forderungen nach Verfassungsänderungen fort; dies zwingt die Regierung Paschinjan dazu, militärisch und wirtschaftlich nach völlig neuen Verbündeten zu suchen.

Diese entschlossene Haltung der armenischen Führung gegen die Gas-Erpressung ist eine historische Wende, die beweist, dass sich der Südkaukasus in rasantem Tempo aus dem Einflussbereich Moskaus löst.

Glauben Sie, dass Armenien bereit ist, auf billiges russisches Gas zu verzichten und einen unabhängigen Energieweg zu 2-3 Mal höheren Preisen zu wählen, oder ist dies eine politische Verhandlungstaktik Jerewans? Wie bewerten Sie persönlich den anhaltenden Druck Bakus und das Scheitern des unter Trump vermittelten Friedensabkommens? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der geopolitischen Konfrontation im Südkaukasus mit Ihren Kollegen!