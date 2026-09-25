Jahrhundertfund in Deutschland: 934 Silbermünzen aus der Ära Hadrians entdeckt

Auf einem gewöhnlichen Acker in der Nähe der deutschen Stadt Wesseling wurde einer der sensationellsten und seltensten Funde der Archäologiegeschichte gemacht. Der Bürger Oliver Riedl entdeckte mithilfe eines Metalldetektors insgesamt 3,1 Kilogramm von 934 antiken römischen Silberdenaren und barg diese.

Dies berichten lokale deutsche Medien sowie das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland (LVR-ABR). Durch landwirtschaftliche Arbeiten auf dem Feld wurde das ursprüngliche Gefäß des vergrabenen Schatzes beschädigt und die Münzen verstreut; aus diesem Grund bargen Experten den Rest zusammen mit einem Erdblock und untersuchten ihn mittels Röntgenaufnahmen in der Restaurierungswerkstatt des LVR-LandesMuseums Bonn.

Laboranalysen enthüllten Scherben eines Tonkrugs sowie Strohreste – dies bestätigt, dass die Denare in einem mit Stroh ausgekleideten Gefäß versteckt wurden. Experten zufolge datiert die jüngste Münze des Schatzes auf die Jahre 124–125 n. Chr., also in die Regierungszeit von Kaiser Hadrian. Dies wurde nicht nur als der größte Münzschatz aus der Ära Hadrians in der Geschichte Deutschlands, sondern offiziell auch als der fünftgrößte Fund dieser Epoche weltweit anerkannt.

Warum wurden 934 Silbermünzen auf einem Feld vergraben, wem gehörten die Reichtümer aus der Zeit der Flavier und Hadrians und welche neuen Fakten liefern diese Artefakte zur Geschichte des Römischen Reiches?

«934 Silbermünzen, ein Tonkrug und die Ära Hadrians»: Die 5 wichtigsten Punkte des Fundes von Wesseling

Die wichtigsten Fakten aus der Entdeckung von Oliver Riedl und den Schlussfolgerungen der Experten:

3,1 Kilogramm Silberschatz: Ein einzigartiger Schatz, bestehend aus insgesamt 934 römischen Denaren, wurde erfolgreich vom Feld geborgen;

Röntgenstrahlen und das Geheimnis des Tongefäßes: Untersuchungen im Museum bewiesen, dass die Münzen in einem speziellen, mit Stroh ausgekleideten Tonkrug versteckt waren;

Die Ära der Flavier und Hadrians: Die Mehrheit der Münzen wurde in den Jahren 69–96 n. Chr. (Flavische Dynastie) geprägt, die letzte stammt aus dem Jahr 124/125 n. Chr. (Regierungszeit von Kaiser Hadrian);

Absoluter Rekord in Deutschland: Ein römischer Münzkomplex dieser Größe aus dieser Epoche wurde im Land bis heute noch nie gefunden;

Unter den Top 5 weltweit: Dieser Fund wurde als der fünftgrößte Schatz dieser Zeit auf unserem Planeten anerkannt.

Klassifizierung des Wesseling-Schatzes: Tabelle der Münzzeit und technischer Parameter

Historische und wissenschaftliche Merkmale der geborgenen Artefakte:

Parameter und Kriterien Offizielle Daten und Fundindikatoren Gesamtanzahl und Gewicht der Münzen 934 Silberdenare, Gewicht 3,1 kg Fundort und Person Feld bei Wesseling / Oliver Riedl (Finder) Zeitraum des Hauptteils n. Chr. 69–96 Jahre (Zeit der Flavischen Dynastie) Datum der jüngsten Münze n. Chr. 124/125 Jahre (Herrschaft von Kaiser Hadrian) Erhaltungs- und Forschungszustand Mit Erdblock geborgen, geröntgt und zur Restaurierung übergeben Internationaler und nationaler Status Platz 1 in Deutschland, weltweit 5. größter Schatz

Historische und archäologische Expertise: Warum ist dieser Schatz von unschätzbarem Wert?

Schlussfolgerungen von Archäologen, Numismatikern und Experten für römische Geschichte:

«Die Ersparnisse eines reichen Römers»: 934 Silberdenare waren zu ihrer Zeit ein beachtliches Vermögen, das dem mehrjährigen Sold eines römischen Legionärs entsprach; möglicherweise hat ein hochrangiger Offizier oder Händler sein Vermögen um das Jahr 100 n. Chr. angesammelt und es aufgrund einer Gefahr in einem mit Stroh gefüllten Krug im Boden versteckt;

Militärisches Leben an der deutschen Grenze: Das Rheinufer war die nördliche Grenze (Limes) des Römischen Reiches, an der es zu Zusammenstößen mit germanischen Stämmen kam; diese Münzen zeigen, wie hoch entwickelt Handel und Geldverkehr in den Grenzgebieten jener Zeit waren;

Erhaltung als kulturelles Erbe: Dass Oliver Riedl den Fund nicht für private Zwecke unterschlug, sondern der staatlichen Aufsicht übergab, ermöglichte die Bewahrung einzigartiger Informationen für die Wissenschaft; alle Münzen werden vollständig restauriert und in einer Museumsausstellung präsentiert.

Dieser Silberschatz von Wesseling hat ein neues Kapitel über die Macht des antiken Roms, die Handelsbeziehungen und die tausendjährige Geschichte, die im deutschen Boden verborgen liegt, aufgeschlagen.

Was ist Ihrer Meinung nach mit dem antiken Besitzer passiert, der die 934 Silbermünzen vergraben hat – ist er in einem militärischen Konflikt gefallen oder konnte er nicht zurückkehren, um seinen Schatz zu bergen? Wie bewerten Sie persönlich den Fund solcher Artefakte, die jahrtausendelang auf einem einfachen Feld lagen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen interessanten Artikel über die Geschichte des antiken Roms mit all Ihren Freunden!