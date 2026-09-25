Am Morgen des 24. Septembers kam es in der Stadt Almaty zu einem unerwarteten Vorfall, der die Bewohner und die Studierenden der Kasachischen Nationalen Universität (KazNU) in große Sorge versetzte. Kasachstansrenommierteste Tengrinews Laut Berichten des Portals Tengrinews verbreiteten sich in sozialen Netzwerken Bilder von Betontrümmern und eingestürzten Metallkonstruktionen auf dem Dach des berühmten Studentenpalastes „Ömirbek Joldasbekow“. Dies löste besorgte Meldungen aus, das Dach sei von selbst eingestürzt. Um die Situation zu klären, veröffentlichte die Pressestelle der Universität eine dringende offizielle Stellungnahme und wies die Vermutungen über einen „plötzlichen Einsturz“ entschieden zurück.

Es wurde mitgeteilt, dass in der Nacht zum 23. September 2026 im Rahmen eines umfassenden Kapitalrekonstruktionsprogramms planmäßige Rückbauarbeiten am Dach durchgeführt wurden. Um die Sicherheit von Studierenden und Lehrkräften zu gewährleisten und den Tagesbetrieb nicht zu stören, wurden alle schweren Ingenieurarbeiten gezielt in die Nachtstunden verlegt. Der Auftragnehmer hielt alle Sicherheitsvorkehrungen strikt ein; es gab keine Verletzten. Das große kulturelle Bauwerk, das zwischen 1985 und 1998 errichtet wurde, war fast 30 Jahre lang nicht grundlegend saniert worden. Eine technische Begutachtung durch eine unabhängige akkreditierte Organisation ergab Korrosion an den tragenden Säulen, fehlende Betonbalken, Schäden an den Verbindungsstellen und eine gefährliche Verformung der Dachkonstruktion.

Wie konnte es dazu kommen, dass ein 30 Jahre altes Gebäude an den Rand einer Katastrophe geriet, warum löste der nächtliche Rückbau Panik in der Öffentlichkeit aus und wie wird der erneuerte Studentenpalast in Zukunft aussehen?

„Nächtlicher Rückbau, 30 Jahre Verfall und die Erklärung der KazNU“: 5 Kernpunkte zum Vorfall in Almaty

Die wichtigsten Fakten zur Situation an der Kasachischen Nationalen Universität:

Kein „plötzlicher Einsturz“, sondern geplante Arbeit: Die Universitätsleitung wies Gerüchte über einen unerwarteten Einsturz zurück und bestätigte, dass es sich um einen geplanten Rückbau handelte;

Sicherheitsmaßnahmen in der Nacht vom 23. September: Um den Lehrbetrieb und die Bewegungsfreiheit der Studierenden nicht zu beeinträchtigen, wurde der Rückbau des Daches in den späten Nachtstunden durchgeführt;

Keine Verletzten: Das beauftragte Unternehmen hielt sich strikt an die Arbeitssicherheitsvorschriften, es wurden keine Verletzungen gemeldet;

Ein Gebäude ohne Sanierung seit 30 Jahren: Der zwischen 1985 und 1998 erbaute Palast wurde in den letzten drei Jahrzehnten keiner Kapitalrekonstruktion unterzogen;

Schwerwiegendes Fazit der Expertise: Untersuchungen zeigten tiefe Korrosion an den Säulen, Verformungen und einen gefährlichen Zustand der Betonbalken, was eine sofortige Sanierung erforderlich machte.

Der Studentenpalast: Gerüchte in den Netzwerken im Vergleich zur offiziellen Realität

Ein vergleichender Bericht über die Panik und die wahre Sachlage in Almaty:

Kriterien und Indikatoren Erste Sorgen in sozialen Netzwerken Offizielle Schlussfolgerung der Universität und Experten Art des Vorfalls „Das Dach war veraltet und stürzte von selbst ein“ Geplanter Rückbau im Rahmen der Kapitalrekonstruktion Zeitpunkt der Durchführung Panische Bilder verbreiteten sich am Morgen des 24. Septembers In der Nacht vom 23. auf den 24. September, gezielt gewählter Zeitpunkt Sicherheit und Verletzungen Vermutung einer Gefahr für Studierende und Passanten Vollständig gesicherte Zone, keine Verletzten Baugeschichte des Gebäudes Inbetriebnahme zwischen 1985 und 1998 Seit fast 30 Jahren nicht mehr grundlegend saniert Technischer Zustand und Expertise Als einfache Abnutzung angesehen Korrosion der Säulen, Defekte an Verbindungen und Dachverschiebung Zukunftspläne und Ziel Gefahr der Betriebseinstellung Umwandlung in einen modernen, erdbebensicheren und sicheren Komplex

Ingenieur- und Sicherheitsexpertise: Warum war der Rückbau des Daches eine unumgängliche Maßnahme?

Schlussfolgerungen von Bauingenieuren, Seismologen und technischen Prüfern:

„Versteckte Gefahr“ – 30 Jahre Materialermüdung: Der Studentenpalast ist ein Ort für Tausende junge Menschen, Konzerte und Großveranstaltungen; die von der Expertise festgestellte Korrosion und Verformung der Balken hätte bei Großveranstaltungen zu einer echten Massenkatastrophe führen können; das Problem frühzeitig zu erkennen und das Dach grundlegend zu erneuern, war ein korrekter und verantwortungsbewusster präventiver Schritt;

Warum wurde die Nacht gewählt? Tagsüber herrscht auf dem Campus der KazNU ein hohes Aufkommen an Studierenden, Verkehr und Fußgängern; der Rückbau von Metall- und Betonkonstruktionen mit schwerem Gerät in der Nacht bei abgesperrtem Gelände entspricht voll und ganz der Ingenieursethik;

Der Faktor der seismischen Zone Almaty: Almaty liegt in einer hochgradig seismischen Region; jede geschwächte Tragstruktur könnte selbst einem moderaten Erdbeben nicht standhalten; daher verlängert die Erneuerung von Dach und Säulen die Lebensdauer des Gebäudes um Jahrzehnte;

Effekt der verzögerten Informationsweitergabe: Dass die Öffentlichkeit nicht vorab über den nächtlichen Rückbau informiert wurde, führte bei Passanten am Morgen zu falschen Eindrücken und Panik; dies zeigt erneut, wie wichtig eine Kultur der Vorabinformation bei solch lärmintensiven und gefährlichen Arbeiten in Großstädten ist.

Diese planmäßige Rekonstruktion an der Kasachischen Nationalen Universität wird dazu beitragen, dass der historische Palast, der bei Tausenden Studierenden beliebt ist, ein sichereres, widerstandsfähigeres und moderneres Aussehen erhält.

Hätte die Universitätsleitung die Bevölkerung Ihrer Meinung nach vorab offiziell über die nächtlichen Arbeiten informieren sollen? Wie bewerten Sie den Zustand öffentlicher Gebäude, die 30 Jahre lang nicht saniert wurden, und die präventive Entscheidung der KazNU-Leitung? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des Vorfalls im Nachbarland mit allen Studierenden und Freunden!