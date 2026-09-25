Im Rahmen der hochrangigen Woche der UN-Generalversammlung in New York wurden sensationelle diplomatische Erklärungen zu den Spannungen im Nahen Osten und zur nuklearen Sicherheit abgegeben. Der Präsident der Islamischen Republik, Masoud Pezeshkian, Fox News gab in einem exklusiven Interview mit dem Fernsehsender offiziell bekannt, dass Teheran bereit sei, im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags (NVV) vollständig auf seine Uranreserven mit einem Anreicherungsgrad von bis zu 60 Prozent zu verzichten. „Ja. Im Rahmen der Normen des Völkerrechts und auf der Grundlage des Atomwaffensperrvertrags werden wir alle Bedingungen, die internationale Standards erfordern, strikt einhalten“, betonte der iranische Staatschef.

Gleichzeitig NBC News berichtete, dass Pezeshkian die US-Regierung offen dazu aufgerufen habe, noch vor den Zwischenwahlen im November 2026 zu einem Memorandum of Understanding zwischen den beiden Ländern zurückzukehren. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Anna Kelly, antwortete jedoch, dass Präsident Donald Trump entschlossen sei, sicherzustellen, dass „ein so schrecklicher Staat wie der Iran niemals Atomwaffen besitzen wird“. Trump seinerseits prognostizierte von der UN-Tribüne aus, dass ein echtes Abkommen erst nach den Wahlen im November zustande kommen werde, da Teheran abwarte, wie sich das politische Kräfteverhältnis im Weißen Haus verändern werde.

Wird das nach dem kurzzeitigen Waffenstillstand vom 18. Juni annullierte Memorandum wiederhergestellt? Reicht Irans Versprechen, auf 60-prozentiges Uran zu verzichten, für die Aufhebung der US-Sanktionen aus? Und wie wird das Ergebnis der Wahlen vom 3. November über Krieg oder Frieden im Nahen Osten entscheiden?

„Verzicht auf 60% Uran, das Angebot vor November und Trumps Wahlkampfplan“: Die 5 Kernpunkte des diplomatischen Konflikts

Die wichtigsten Fakten und Erklärungen aus dem Dialog zwischen der UNO und Washington:

Verzicht auf 60-prozentige Uranreserven: Präsident Masoud Pezeshkian bestätigte die Bereitschaft, auf hochangereichertes Uran auf Basis der NVV-Normen zu verzichten;

Aufruf zur Rückkehr zum Waffenstillstand vor den Novemberwahlen: Teheran beabsichtigt, das Memorandum of Understanding noch vor den US-Zwischenwahlen am 3. November wiederherzustellen;

Die kompromisslose Rhetorik des Weißen Hauses und Trumps: Präsident Trump betonte, dass der Iran niemals einen Atomsprengkopf entwickeln dürfe und ein Abkommen erst nach der Wahl möglich sei;

Das Schicksal des Memorandums vom 18. Juni: Das im Sommer unterzeichnete Dokument, das die Straße von Hormus öffnen sollte, war mit der Wiederaufnahme der Angriffe im Juli faktisch hinfällig geworden;

WSJ-Analyse und strategisches Feilschen: Teheran versucht, den Druck der US-Zwischenwahlen zu nutzen, um von der Trump-Administration maximal vorteilhafte Bedingungen zu erzwingen.

Vergleich der nuklearen und diplomatischen Positionen zwischen den USA und dem Iran

Analyse der Forderungen, die von den Parteien über die UN-Tribüne und die Medien geäußert wurden:

Kriterien und Richtungen Position Teherans (Präsident Masoud Pezeshkian) Position Washingtons (Präsident Donald Trump und Weißes Haus) Frage des 60-prozentigen Urans Bereit zum vollständigen Verzicht im Rahmen des NVV Kein Vertrauen ohne Inspektionen: Den Weg zur Atomwaffe vollständig blockieren Frist für die Rückkehr zum Abkommen „Sofort vor den Zwischenwahlen im November“ „Erst nach der Wahl“: Es ergibt keinen Sinn, jetzt ein Abkommen zu schließen Schicksal des Memorandums vom 18. Juni Will Wiederherstellung und Aufhebung militärischer Beschränkungen Hat den Bruch des Abkommens und das Ende des Waffenstillstands im Juli erklärt Frage der Straße von Hormus und Blockade Befürworter der vollständigen Liberalisierung der Schifffahrt Verschärfung der militärischen Kontrolle je nach Verhalten des Irans Nutzung des Wahlfaktors Wahlkampfdruck auf Trump ausüben und zu Zugeständnissen bewegen Nach dem Wahlsieg aus einer Position der Stärke verhandeln

Expertise zu internationaler und nuklearer Sicherheit: Warum sind 60 Prozent Uran und der November so entscheidend?

Schlussfolgerungen der Beobachter der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) und geopolitischer Experten:

„60-prozentiges Uran“ — der Schwellenwert: Uran, das auf 60 Prozent angereichert ist, benötigt technisch nur sehr wenig Zeit, um den für Atomwaffen erforderlichen Grad von 90 Prozent zu erreichen; Pezeshkians Bereitschaft, genau auf diese Reserven zu verzichten, ist der größte Trumpf, um westliche Sanktionen zu lockern und diplomatische Türen zu öffnen;

Warum will Pezeshkian es bis November schaffen? Am 3. November finden in den USA Zwischenwahlen zum Kongress statt; wenn Trumps Partei bei der Wahl eine absolute Mehrheit erringt, wird er dem Iran noch härtere Bedingungen stellen; deshalb beeilt sich die iranische Führung, ein Abkommen zu schließen, während Trump im Wahlkampf auf außenpolitische Erfolge angewiesen ist;

Trumps Gegentaktik: Donald Trump hingegen zögert die Situation hinaus und sagt: „Die Iraner warten auf die Wahlergebnisse, ich werde nach der Wahl aus einer starken Position heraus ein Abkommen mit ihnen schließen“; dies ist die Methode des US-Präsidenten, um am Verhandlungstisch ein Maximum an Überlegenheit zu wahren;

Straße von Hormus und Risiko für den globalen Ölmarkt: Das Scheitern des Memorandums vom 18. Juni hatte die Sicherheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus erneut in Frage gestellt; wenn die Parteien bis November oder danach keinen Konsens finden, könnte eine neue Welle von Raketen- und Drohnenangriffen in der Region beginnen.

In New York zeigen diese politischen Dialoge, dass die nukleare Krise zwischen den USA und dem Iran eine entscheidende Phase erreicht hat und der November nicht nur für Amerika, sondern für die Sicherheit der ganzen Welt eine Bewährungsprobe sein wird.

Glauben Sie, dass Donald Trump vor den Wahlen am 3. November einem neuen Atomabkommen mit dem Iran zustimmen wird, oder wird er den Weg wählen, den Iran mit noch härteren Sanktionen unter Druck zu setzen? Wie bewerten Sie persönlich Masoud Pezeshkians Angebot, auf 60-prozentiges Uran zu verzichten, und die Aussichten auf Frieden im Nahen Osten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen exklusiven Artikel über das wichtigste Thema der globalen Sicherheit mit Ihren Liebsten!