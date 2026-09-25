Cristiano Ronaldo: Wenn Portugal nicht mehr auf mich baut, gehe ich

Cristiano Ronaldo Er äußerte sich offen zu seiner Zukunft in der portugiesischen Nationalmannschaft. Er betonte, dass er seine Karriere im Nationalteam fortsetzen werde, solange das Land Vertrauen in ihn habe.

Ronaldo erklärte, dass er der Erste wäre, der seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt geben würde, falls die portugiesische Seite oder der Verbandspräsident nicht mehr auf ihn setzen sollten.

„Wenn Portugal oder der Präsident nicht mehr auf mich bauen – kein Problem, dann gehe ich. Das werde ich als Erster mitteilen.“

Der Spieler stellte jedoch klar, dass dies derzeit nicht der Fall sei, und betonte, dass das Vertrauen der portugiesischen Fans ihm große Motivation gebe.

„Das ganze portugiesische Volk setzt Hoffnungen in mich. Deshalb werde ich meine Karriere fortsetzen.“

Ronaldos Aussage unterstrich erneut, dass seine Zeit in der Nationalmannschaft noch nicht vorbei ist. Als einer der größten Stars des portugiesischen Fußballs verfolgt er weiterhin neue Ziele mit dem Nationalteam.

Der wichtigste Punkt in den Worten des Spielers ist einfach: Solange das Vertrauen da ist, ist auch Ronaldo da.