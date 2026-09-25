Motorola Signature 27 Flaggschiff erhält GrapheneOS-Unterstützung

Das in Kürze erscheinende Flaggschiff-Smartphone Motorola Signature 27 sorgt für große Veränderungen auf dem Mobilfunkmarkt. Laut IXBT.com wurde bestätigt, dass dieses Gerät das erste Smartphone außerhalb der Google Pixel-Familie sein wird, das offiziell das Sicherheitssystem GrapheneOS unterstützt. Dies berichtet Ixbt.com .

Bekanntlich haben die Entwickler von GrapheneOS, einem auf Sicherheit ausgerichteten Android-Fork, bereits im März dieses Jahres ihre Zusammenarbeit mit Motorola angekündigt. Damals wurde jedoch geheim gehalten, für welches Gerät die Partnerschaft gelten würde. Nun ist klar, dass dieser Status dem neuen Flaggschiff Motorola Signature 27 zuteilwird.

Neue Standards in der Sicherheit

Bisher unterstützte GrapheneOS ausschließlich Google Pixel-Smartphones, darunter Modelle von Pixel 6 bis Pixel 10 sowie die preisgünstigen Geräte der „a“-Serie. Der Hauptgrund dafür sind die extrem strengen Anforderungen der Entwickler an Sicherheitsmechanismen auf Hardware-Ebene.

Insbesondere die Memory Tagging Extension (MTE)-Technologie, die eine rechtzeitige Erkennung von Speicherfehlern ermöglicht und das Risiko der Ausnutzung von Schwachstellen drastisch reduziert, gilt als eine der Grundvoraussetzungen. Aus diesem Grund hängt die Kompatibilität neuer Geräte mit dem Sicherheitssystem nicht nur vom Prozessor ab, sondern direkt davon, wie die Sicherheitsfunktionen auf Hardware-Ebene implementiert sind.

Technische Möglichkeiten und neue Perspektiven

Interessanterweise unterstützen die Tensor G6-Chips im kommenden Google Pixel 11 zwar technisch die MTE-Technologie, diese Funktion ist jedoch auf Hardware-Ebene deaktiviert. Daher bleibt die zukünftige offizielle Unterstützung für neue Pixel-Smartphones fraglich. Das neue Motorola Signature 27 hingegen erfüllt die GrapheneOS-Anforderungen vollständig, da es auf dem modernen Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6-Prozessor basiert, der MTE-Technologie voll unterstützt.

Obwohl das Smartphone noch nicht vollständig enthüllt wurde, sind einige seiner fortschrittlichen Funktionen bekannt. Das Gerät wird mit einer 50 MP-Hauptkamera mit großem Sony Lytia 910-Sensor, einem 200 MP-Periskop-Teleobjektiv und einem hochwertigen Bang & Olufsen-Akustiksystem ausgestattet sein. Zudem verspricht der Hersteller für dieses Modell 7 Jahre lang regelmäßige Software-Updates.

Im Gegensatz zu Standard-Android

GrapheneOS unterscheidet sich grundlegend von Standard-Android durch seine verstärkten Sicherheitsmechanismen und die strikte Isolierung von Google-Diensten. Falls ein Benutzer diese benötigt, können Google Play-Dienste installiert werden, jedoch laufen alle ihre Komponenten in einer speziell isolierten Umgebung ohne Systemprivilegien.

Experten weisen darauf hin, dass in Zukunft auch weitere Motorola-Smartphones GrapheneOS-Unterstützung erhalten könnten. Die Projektverantwortlichen haben jedoch noch keine weiteren spezifischen Modelle genannt.