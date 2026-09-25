Lionel Messi beendet seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft

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Lionel Messi beendet seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft

Der Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Scaloni, hat das Datum für das letzte Spiel des legendären Stürmers Lionel Messi für die Nationalmannschaft offiziell bestätigt. Wie Goal.com berichtet, wird der 39-jährige Fußballer seine historische internationale Karriere nach einem Freundschaftsspiel im Oktober beenden. Dies berichtet Goal.com meldet.

Es wurde bekannt, dass Lionel Messi sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft am 6. Oktober dieses Jahres gegen die Nationalmannschaft von Benin bestreiten wird. Diese Begegnung, die im berühmten Monumental-Stadion in Buenos Aires ausgetragen wird, bietet den argentinischen Fans die Gelegenheit, ihren Kapitän gebührend zu verabschieden.

Zur Erinnerung: Der Star-Stürmer hatte bereits im vergangenen August seinen Rücktritt vom internationalen Fußball angekündigt. Es wird erwartet, dass dieses Abschiedsspiel nicht nur für den Spieler, sondern für das gesamte argentinische Volk ein emotionales und unvergessliches Ereignis wird.

Das Abschiedsspiel und seine Bedeutung

Auf einer Pressekonferenz gab Cheftrainer Lionel Scaloni zu, dass er sich persönlich dafür eingesetzt habe, dieses Abschiedsspiel genau in dieser Länderspielpause zu organisieren. Seinen Worten zufolge wollte er selbst am Spielfeldrand stehen, um diesen historischen Moment mitzuerleben.

Scaloni sagte in seinem Interview: „Ich glaube, ein Spieler dieses Kalibers verdient den gebührenden Respekt. Da ich nicht weiß, wie die Situation in Zukunft sein wird, haben wir alles daran gesetzt, dass er an diesem Spiel teilnehmen kann. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, damit jeder die Liebe spüren und den gebührenden Respekt erweisen kann.“ Der Stürmer von Inter Miami bleibt der beste Torschütze in der Geschichte der argentinischen Nationalmannschaft. Er hat 125 Tore im Nationaltrikot erzielt, und diese Zahl könnte im Spiel im Oktober noch steigen.

Darüber hinaus zeigte Lionel Messi bei seiner sechsten Weltmeisterschaft eine herausragende Leistung und erzielte acht Tore in acht Spielen. Lionel Scaloni betonte, dass die Zusammenarbeit mit einem Spieler dieses Niveaus für ihn eine riesige Ehre und ein Traum gewesen sei.

„Ihn zu trainieren, war für mich die ultimative Erfahrung. Es wird in der Fußballgeschichte keinen zweiten wie ihn geben. Wir wissen, dass er sich nicht nur durch seine Aktionen auf dem Platz, sondern auch durch seine menschlichen Qualitäten außerhalb des Platzes auszeichnet. Lasst uns diese Momente genießen“, schloss der Cheftrainer.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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