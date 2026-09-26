NASA-Mission zur Rettung des Swift-Teleskops gescheitert

Ein einzigartiger Versuch, die Lebensdauer des berühmten Weltraumobservatoriums Swift der NASA zu verlängern, ist aufgrund unerwarteter technischer Störungen gescheitert. Das 30 Millionen Dollar teure, spezialisierte Robotik-Gerät namens LINK verließ am 25. September die Umlaufbahn und verglühte in der Erdatmosphäre. Das Projekt sollte ein wichtiger Schritt zur Reduzierung von Weltraummüll und zur Rettung legendärer orbitaler Anlagen sein. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde das von Katalyst Space entwickelte LINK-Gerät am 3. Juli dieses Jahres erfolgreich von den Marshallinseln aus gestartet. Der Hauptplan der Mission bestand darin, das Swift-Teleskop, das über kein eigenes Antriebssystem verfügt, im Weltraum mit speziellen mechanischen Armen einzufangen und in eine höhere Umlaufbahn zu bringen. Dies hätte die Betriebsdauer des wissenschaftlichen Observatoriums, das seit 2004 im Einsatz ist, erheblich verlängern sollen.

Orbitale Tests und unerwartete Störungen

In der Anfangsphase verlief der Flug planmäßig und LINK führte die ersten orbitalen Manöver erfolgreich durch. Während der vollständigen Systemaktivierung traten jedoch schwerwiegende Probleme bei der Steuerung des Raumfahrzeugs auf. Aufgrund eines elektronischen Defekts kurz nach Erreichen des Weltraums fielen zwei der drei Reaktionsräder aus. Anschließend wurde auch eine Fehlfunktion im Ventil des Reaktionssteuerungssystems festgestellt.

Aufgrund von Batterie- und Steuerungsproblemen geriet LINK in eine unkontrollierte Rotation und erreichte eine Winkelgeschwindigkeit von 9 Grad pro Sekunde. Infolgedessen brach der Kontakt zum Gerät ab. Ingenieuren gelang es, die Kontrolle mithilfe des verbleibenden Reaktionsrads und der Orientierungstriebwerke teilweise wiederherzustellen, was jedoch einen hohen Treibstoffverbrauch zur Folge hatte.

Änderung des ursprünglichen Plans und zusätzliche Experimente

Nach einer gründlichen Analyse der Situation kamen die Experten von NASA und Katalyst Space zu dem Schluss, dass die verbleibenden Treibstoffreserven nicht ausreichten, um das Swift-Teleskop sicher einzufangen und seine Umlaufbahn anzuheben. Daher gaben die Parteien am 19. August die ursprüngliche Rettungsmission offiziell auf. Angesichts der Umstände wurde beschlossen, die verbleibende Lebensdauer des Geräts im Orbit für zusätzliche wissenschaftliche Experimente zu nutzen.

Experten testeten den Betrieb der drei robotischen Manipulatoren an Bord von LINK im Weltraum. Zudem wurde das Gerät bis auf 12–15 km an das Swift-Teleskop herangeführt, wobei aus dieser Entfernung einzigartige Aufnahmen des Observatoriums gemacht wurden. Insgesamt war LINK 85 Tage lang im Orbit aktiv.

Bedeutung des Swift-Observatoriums

Das seit 2004 im Weltraum arbeitende Swift-Teleskop wurde speziell entwickelt, um die energiereichsten Ereignisse im Universum – Gammastrahlenausbrüche – zu erfassen und zu untersuchen. Der Hauptvorteil dieses Objekts ist seine hohe Reaktionsgeschwindigkeit; sobald es einen Ausbruch erkennt, kann es sich sofort auf die Quelle ausrichten und anderen Teleskopen bei der Beobachtung helfen.

Obwohl das Observatorium ursprünglich für eine Lebensdauer von nur zwei Jahren ausgelegt war, ist es seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich in Betrieb. Aufgrund der hohen Sonnenaktivität und der damit verbundenen Ausdehnung der oberen Atmosphäre sowie des erhöhten Luftwiderstands für niedrig fliegende Objekte sinkt die Umlaufbahn von Swift jedoch zunehmend.