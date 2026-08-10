Das von Elon Musk geführte Unternehmen SpaceX hat ehrgeizige Pläne zur Erweiterung seines globalen Starlink-Satellitennetzes angekündigt. Künftig könnte die Konstellation, einschließlich Direct-to-Cell-Geräten zur direkten Verbindung von Smartphones mit dem Netzwerk, mehr als 100.000 Satelliten umfassen. Dies könnte einen grundlegenden Wandel in der globalen Internetinfrastruktur und auf dem Kommunikationsmarkt auslösen. Laut Ixbt.com wird dies berichtet.

Laut ixbt.com lag die Zahl der in der Erdumlaufbahn aktiven Starlink-Satelliten im Frühjahr dieses Jahres bei fast 10.000. Bei einer Einschätzung der Perspektiven des Netzwerks prognostizierte der Investor Sawyer Merritt, dass der künftige Wechsel zur Starlink-V3-Generation und der Ausbau der Konstellation auf 100.000 Geräte die gesamte Netzwerkkapazität ungefähr verhundertfachen könnten. Seiner Einschätzung zufolge könnte jeder V3-Satellit Datenübertragungsgeschwindigkeiten bieten, die zehnmal höher sind als bei der vorherigen V2-Generation.

Technologischer Sprung und enorme Kapazität

Elon Musk bestätigte die grundsätzlichen Prognosen des Investors und betonte, dass die Systemkapazität noch deutlich stärker wachsen könnte. Nach Angaben des SpaceX-Chefs könnten künftige Generationen von Starlink-Satelliten im Vergleich zur V2-Version eine mehr als 50-mal höhere Übertragungskapazität bieten. Dies würde den Abonnenten eine schnellere und stabilere Internetverbindung ermöglichen.

Der Ausbau der Satellitenkonstellation auf eine derart enorme Größe wird direkt von den Möglichkeiten des Schwerlast-Raketensystems Starship abhängen. Dieses Raumfahrzeug wird der entscheidende Faktor sein, um ausreichende Mengen der Geräte der nächsten Generation in die Umlaufbahn zu bringen. Die erfolgreiche Entwicklung des Raketensystems wird eine schnelle Erweiterung des Netzwerks ermöglichen.

Wettbewerb auf dem globalen Internetmarkt

Experten und der Unternehmenschef zufolge könnte eine Erweiterung in diesem Ausmaß den gesamten Telekommunikationsmarkt künftig verändern. Nach früheren Aussagen von Elon Musk könnte Starlink selbst dann künftig für mehr als 90 % des gesamten globalen IP-Datenverkehrs verantwortlich sein, wenn konkurrierende Satellitensysteme ihre Kapazität verzehnfachen.

Die Entwicklung dieser Technologie gilt nicht nur als wichtiger Schritt bei der Versorgung entlegener Gebiete mit Internet, sondern auch dabei, die Geschwindigkeit und Qualität des weltweiten Datenaustauschs auf eine neue Stufe zu heben. In Entwicklungsländern wie Usbekistan dürfte die zunehmende Verbreitung solcher globalen Technologien künftig zu einer deutlichen Verbesserung der Internetabdeckung beitragen.