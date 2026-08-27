Starlink aktualisiert sein Empfehlungsprogramm und führt Geldprämien ein

·1·Technologie
Starlink aktualisiert sein Empfehlungsprogramm und führt Geldprämien ein

SpaceX, das von Elon Musk gegründete Unternehmen, hat grundlegende Änderungen an seinem Empfehlungsprogramm für den Satelliten-Internetdienst Starlink vorgenommen. Wie ixbt.com berichtet, können Nutzer nun für die Empfehlung von Freunden nicht mehr nur Gutschriften für den Dienst, sondern auch Geldprämien erhalten, die direkt auf ihr Bankkonto überwiesen werden. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Nach den bisherigen Regeln wurden die vom Unternehmen gewährten Belohnungen nur in Form von „Gutschriften“ vergeben, die für die Zahlung des Abonnements im Folgemonat verwendet werden konnten. Jetzt haben Nutzer die Möglichkeit, über ihr persönliches Konto direkte Auszahlungen zu wählen. Dafür muss der Nutzer lediglich sein Bankkonto mit dem System verknüpfen.

Marktauswirkungen des neuen Systems

Diese Neuerung könnte auf dem Markt für Satelliten-Internet, insbesondere in abgelegenen und ländlichen Gebieten, für erhebliche Veränderungen sorgen. Da unabhängige Installateure und Starlink-Händler nun für jeden geworbenen Kunden einen echten finanziellen Anreiz erhalten, werden sie zu einem vollwertigen Vertriebskanal für SpaceX.

Derzeit ist das aktualisierte Programm mit Geldprämien nur in den USA aktiv. In europäischen Ländern wurden zuvor kostenlose Abonnementmonate durch „Service-Gutschriften“ ersetzt. Experten gehen davon aus, dass in Zukunft auch in Europa auf ein solches System der direkten Barauszahlung umgestellt werden könnte.

Teilnahmebedingungen und Einschränkungen

Um am Programm teilnehmen zu können, müssen Nutzer bestimmte Anforderungen erfüllen. Die Aktion gilt insbesondere nur für aktive Starlink-Abonnenten mit Residential- oder Roam-Tarifen. Nach den früheren Regeln des Unternehmens galt die Nutzung von Empfehlungen ausschließlich zur Gewinnerzielung als Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen und konnte zur Sperrung des Kontos führen.

Dennoch hebt das neu eingeführte System der direkten Barauszahlungen das Programm auf eine neue Stufe und macht es zu einem professionelleren und transparenteren Instrument zur Kundengewinnung. Dies wird dazu beitragen, das Starlink-Netzwerk weiter auszubauen und seine globale Marktposition zu stärken.

StarlinkSpaceXInternetTechnologieNachrichten
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

iPhone 17 erobert sechs Prozent des globalen MarktesiPhone 17 erobert sechs Prozent des globalen MarktesHeute, 19:23Samsung Galaxy S26 FE vorgestellt: 7 Jahre Support und KISamsung Galaxy S26 FE vorgestellt: 7 Jahre Support und KIHeute, 19:00Webversion des Max Messengers gewinnt auf Apple-Geräten an PopularitätWebversion des Max Messengers gewinnt auf Apple-Geräten an PopularitätHeute, 18:23Beri zaryad-Dienst bei Yandex bietet neue Möglichkeiten für Nutzer mit entladenen TelefonenBeri zaryad-Dienst bei Yandex bietet neue Möglichkeiten für Nutzer mit entladenen TelefonenHeute, 17:58Xiaomi stellt erstes Smartphone mit 10 000 mAh Akku vorXiaomi stellt erstes Smartphone mit 10 000 mAh Akku vorHeute, 15:28One UI 9 Software wird für das Samsung Galaxy S23 Ultra vorbereitetOne UI 9 Software wird für das Samsung Galaxy S23 Ultra vorbereitetHeute, 15:00
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Kawasaki bereitet den vierbeinigen Corleo-Roboter für die Serienproduktion vor
Kawasaki bereitet den vierbeinigen Corleo-Roboter für die Serienproduktion vor