Starlink offiziell in den VAE gestartet: Preise für Satelliteninternet bekannt

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX hat seinen Satelliteninternetdienst Starlink offiziell in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet. Das Unternehmen gab diesen wichtigen Schritt am 3. September bekannt, womit die VAE zu den über 150 Ländern weltweit gehören, in denen dieses Hochgeschwindigkeitsnetzwerk verfügbar ist. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut Ixbt.com erforderte der Markteintritt des Dienstes umfangreiche Vorbereitungen. Insbesondere erteilte die Regulierungsbehörde TDRA der VAE Starlink im Juni 2024 eine zehnjährige Lizenz. Diese Genehmigung umfasst nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen, staatliche Stellen sowie den See- und Luftverkehr.

Tarifpläne und Funktionen

Für Einwohner und Besucher wurden verschiedene Internettarife für unterschiedliche Bedürfnisse eingeführt. Der Residential Lite-Tarif für Privatnutzer kostet 230 Dirham (ca. 63 Dollar) pro Monat, während der Standard-Residential-Dienst mit 300 Dirham (81 Dollar) berechnet wird.

Auch für Nutzer, die Mobilität bevorzugen, gibt es spezielle Konditionen. Ein mobiler Tarif mit 100 GB Datenvolumen kostet 190 Dirham (52 Dollar), während der unbegrenzte mobile Tarif bei 370 Dirham (101 Dollar) liegt. Die Business-Tarife für Unternehmen beginnen bei 248 Dirham (68 Dollar).

Hardwarekosten und technische Daten

Die Kosten für die zur Verbindung mit dem Netzwerk erforderliche Hardware wurden ebenfalls bekannt gegeben. Berichten zufolge kostet das Standard-Hardware-Kit 1465 Dirham (398 Dollar), während das kompaktere Starlink Mini-Set für 1099 Dirham verkauft wird.

Was die technischen Möglichkeiten betrifft, so werden Download-Geschwindigkeiten zwischen 50 und 200 Mbps erwartet. Die Latenzzeit (Ping) liegt zwischen 20–40 ms, was eine stabile Verbindungsqualität gewährleistet.

Der offizielle Markteintritt von Starlink in den VAE wird zur Verbreitung moderner Satellitentechnologien in der Region beitragen und eine unterbrechungsfreie Internetverbindung selbst in entlegensten Gebieten sicherstellen.