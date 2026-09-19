Starlink Mobile V2 Satelliten bieten 5G-Geschwindigkeiten

Starlink hat eine strategische Partnerschaft mit dem japanischen Betreiber au (KDDI) angekündigt, um erstmals Starlink Mobile V2 Satelliten in der asiatischen Region einzuführen. Laut Ixbt.com ist dieses Projekt eine logische Fortsetzung der seit 2021 bestehenden Partnerschaft, die auf die Weiterentwicklung des bereits aktiven au Starlink Direct Dienstes abzielt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die praktische Umsetzung und der vollständige Start der neuen Systemgeneration sind für das Jahr 2027 geplant. Diese Initiative stellt einen wichtigen Schritt dar, um die Verbindungsqualität in abgelegenen Gebieten grundlegend zu verbessern und die Kapazitäten terrestrischer Netzwerke durch Weltraumtechnologie zu erweitern.

Fähigkeiten der neuen Technologiegeneration

Die Starlink Mobile V2 Satelliten sind mit deutlich vergrößerten Antennenanlagen im Vergleich zur vorherigen V1-Version ausgestattet. Dies ermöglicht eine 20-fache Steigerung der Durchsatzkapazität eines einzelnen Raumfahrzeugs und eine 100-fache Erhöhung der Datenübertragungsdichte.

Dieser technologische Sprung ebnet den Weg für den Starlink Mobile Dienst, nicht nur einfache Textnachrichten zu ermöglichen, sondern auch Highspeed-Internet, VoLTE-Sprachanrufe, nahtloses Video-Streaming und die volle Nutzung verschiedener Anwendungen anzubieten.

Vorteile für abgelegene Regionen

Das Hauptziel des Projekts ist es, Nutzern in abgelegenen Gebieten ohne terrestrische Netzabdeckung – wie Bergregionen, schwer erreichbaren Inseln und anderen Randgebieten – eine stabile Verbindung zu bieten. Wichtig ist, dass Nutzer keine speziellen Satellitenschüsseln installieren müssen, um das System zu verwenden.

Laut dem Plan von SpaceX werden sich handelsübliche Smartphones direkt mit den Satelliten im Orbit verbinden. Es wird erwartet, dass das System der neuen Generation die Qualität der mobilen Kommunikation in derart schwierigen Gebieten auf das Niveau moderner terrestrischer 5G-Netzwerke hebt.