Erster PC auf Basis des "neuen" AMD Ryzen 7 4700LE Prozessors im Handel

Auf dem Computermarkt ist ein ungewöhnliches Phänomen zu beobachten: AMD belebt Technologien von vor einigen Jahren wieder, um neue Produkte für seine OEM-Partner anzubieten. Die ersten Komplett-PCs mit dem kürzlich angekündigten Ryzen 7 4700LE Prozessor, der auf einer Architektur von 2019 basiert, sind im Einzelhandel erschienen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com basiert dieser Prozessor, obwohl er offiziell erst letzten Monat vorgestellt wurde, auf der Zen 2-Mikroarchitektur. Solche Schritte werden von Herstellern normalerweise unternommen, um alte Lagerbestände an Silizium abzubauen oder spezielle Angebote für das Budget-Segment zu schaffen. Die Marke Qehi hat das erste Komplettsystem vorgestellt, das mit diesem Prozessor ausgestattet ist.

Ryzen 7 4700LE: Technische Möglichkeiten und Besonderheiten

Technisch gesehen ist der Ryzen 7 4700LE fast identisch mit dem 2020 veröffentlichten Modell Ryzen 7 4700G. Der Hauptunterschied besteht darin, dass beim neuen Modell mit dem LE-Index die integrierte iGPU (Grafikkern) deaktiviert und die Taktrate leicht reduziert wurde. Der Prozessor verfügt über 8 Kerne und 16 Threads mit einer maximalen Frequenz von 4,2 GHz. Der L3-Cache ist auf 8 MB begrenzt.

Es ist erwähnenswert, dass dieser Wert nach modernen Standards etwas bescheiden erscheint. Zum Beispiel hatte das Modell Ryzen 7 3700X, das dieselbe Zen 2-Architektur verwendet, einen L3-Cache von 32 MB. Die thermische Verlustleistung (TDP) des Ryzen 7 4700LE ist auf 65 W festgelegt und er ist hauptsächlich für das Segment der Komplettsysteme (OEM) vorgesehen.

Komplett-PC-Konfiguration und Preis

Der neue Computer der Marke Qehi, der auf der Amazon-Plattform aufgetaucht ist, zeichnet sich durch ein einzigartiges Design aus. Das Gerät ist in einem modernen Gehäuse im "Aquarium"-Stil untergebracht und mit zahlreichen beleuchteten Lüftern ausgestattet. Die allgemeinen Spezifikationen des Systems sind wie folgt:

Prozessor: AMD Ryzen 7 4700LE;

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB;

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM;

Speicher: 512 GB SSD.

Diese Konfiguration ist auf dem US-Markt für 800 Dollar gelistet. Für Nutzer auf dem usbekischen Markt könnten solche Lösungen im Bereich der Budget-Gaming-PCs von Interesse sein, obwohl dieser Preis für Technologie aus dem Jahr 2019 etwas hoch erscheint.

Experten gehen davon aus, dass der Ryzen 7 4700LE nur als Teil von Komplett-PCs verkauft wird und nicht als separate Komponente im Handel erhältlich sein wird. Dies deutet darauf hin, dass AMD versucht, seine Ressourcen so effizient wie möglich zu nutzen.