Intel, der weltweit führende Chiphersteller, hat beschlossen, eine unerwartete Strategie auf dem PC-Markt zu verfolgen. Das Unternehmen konzentriert sich nicht nur auf Produkte der nächsten Generation, sondern plant auch, die Produktion älterer Prozessorgenerationen wiederaufzunehmen und deren Liefermengen zu erhöhen. Dieser Schritt zielt primär darauf ab, die Kosten für den Zusammenbau von Budget-Systemen zu senken. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Informationen aus der Ressource Channel Gate zufolge wird Intel ab dem dritten Quartal 2026 seine Core-Prozessoren der 10. und 12. Generation in großen Mengen auf den Markt bringen. Besonders interessant ist, dass das Unternehmen beabsichtigt, auch die Core-Modelle der 13. und 14. Generation (Raptor Lake), bei denen ein Produktionsstopp erwartet wurde, wieder ins Band zu nehmen. Diese Entscheidung ist in der Technologiewelt ein seltenes Vorkommnis.

Die Bedeutung von DDR4-Speicher und die Marktlage

Einer der Hauptgründe für diese Entscheidung ist die Situation auf dem Arbeitsspeichermarkt. Derzeit bleiben die Preise für moderne DDR5-Speichermodule hoch und steigen weiter an. Intel möchte den Nutzern eine günstigere Alternative bieten, indem es ältere Plattformen, die DDR4-Speicher unterstützen (z. B. LGA1700), auf dem Markt hält.

Distributoren wird empfohlen, im Einzelhandel verstärkt Systeme auf DDR4-Basis zu bewerben. Dies ist besonders relevant für Märkte wie Usbekistan, in denen der Preis ein entscheidender Faktor ist. Da der Wechsel auf eine neue Plattform nicht nur einen Prozessor, sondern auch ein teureres Mainboard und Speicher erfordert. Prozessoren älterer Generationen bleiben aufgrund ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses wettbewerbsfähig.

Zukunftspläne: Raptor Lake Next

Zudem liefern Insider Informationen über die Raptor Lake Next-Familie, die Intel im Jahr 2027 vorstellen könnte. Schätzungen zufolge werden diese Prozessoren zur Core 200-Serie gehören und eine leicht verbesserte Version der bestehenden Architektur sein. Dies deutet darauf hin, dass Intel die Lebensdauer des LGA1700-Sockels, einer seiner erfolgreichsten Plattformen, maximal verlängern möchte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Intels Strategie ideal für Nutzer sein könnte, die einen PC bauen möchten, aber nicht bereit sind, hohe Summen auszugeben. Das Unternehmen richtet moderne DDR5-Systeme nur an professionelle Anwender mit hohem Leistungsbedarf, während es für das Massensegment zuverlässige und günstige ältere Modelle zurückbringt.