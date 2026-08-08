Noctua hat PC-Gehäuse vermessen: Fehler entdeckt

Noctua, ein renommierter Hersteller von Kühlsystemen, hat auf ein ernstes Problem auf dem PC-Gehäusemarkt aufmerksam gemacht und Hunderte Modelle tatsächlich vermessen. Laut ixbt.com ergab die Untersuchung, dass viele Hersteller die Abmessungen des für einen CPU-Kühler vorgesehenen Freiraums auf ihren offiziellen Websites falsch angeben. Dies kann für Nutzer beim Zusammenbau eines PCs zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Ixbt.com berichtet darüber.

Ursachen des Problems

Einer der wichtigsten Aspekte beim Kauf von PC-Komponenten ist ihre Kompatibilität. Besonders bei der Wahl eines großen Tower-CPU-Kühlers muss dessen Höhe zur Breite des Gehäuses passen. Andernfalls lässt sich die Seitenabdeckung möglicherweise nicht schließen, oder Komponenten können beschädigt werden.

Dennoch kommt es auf dem Markt häufig vor, dass einige Gehäusehersteller bei der Angabe technischer Daten Fehler machen oder Zahlen aus Marketinggründen leicht verändern. Berichten zufolge übernahm Noctua die Aufgabe, eine unabhängige Untersuchung durchzuführen, um dieses Problem zu lösen und Käufern genaue Informationen bereitzustellen.

Ergebnisse der Untersuchung und festgestellte Fehler

Die Spezialisten des vor allem für hochwertige Kühler und Lüfter bekannten Unternehmens vermessen Dutzende der beliebtesten Gehäuse auf dem Markt. Daraufhin startete Noctua auf seiner offiziellen Website einen speziellen Kompatibilitätsbereich. Nutzer können dort die gewünschte Marke und das Modell auswählen, den tatsächlichen Freiraum für einen CPU-Kühler einsehen und prüfen, ob dieser Wert mit den eigenen Produkten des Unternehmens kompatibel ist.

Bis heute hat das Unternehmen mehr als 100 Gehäuse vermessen und bei 56 davon Fehler in den technischen Daten festgestellt. Besonders bemerkenswert ist, dass der Unterschied in einigen Fällen nicht nur 1–2 Millimeter, sondern ganze 5 oder 10 Millimeter betrug.

Positive Abweichungen bei Corsair-Gehäusen

Bei Tests der beliebten Modelle 5000D, 4000D und Frame 4000D von Corsair zeigte sich, dass ihr tatsächlicher Freiraum 10 Millimeter größer ist als angegeben. Beim Frame 4000D betrug der Wert beispielsweise tatsächlich 180 Millimeter statt der angegebenen 170 Millimeter.

Diese zusätzlichen Millimeter können für Endnutzer entscheidend sein. Bei der Verwendung eines großen Kühlers wie des 168 Millimeter hohen NH-D15 G2 zusammen mit höheren RAM-Modulen muss der vordere Lüfter beispielsweise etwas angehoben werden. In solchen Fällen zählt jeder Millimeter im Gehäuse.