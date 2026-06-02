Revolutionäre Neuheit von Noctua und Carbice: Wärmeleitpads, die mit der Zeit besser werden

Der renommierte Kühlsystemhersteller Noctua hat eine langfristige Partnerschaft mit Carbice bekannt gegeben, einem amerikanischen Unternehmen, das auf vertikal ausgerichtete thermische Schnittstellen auf Basis von Kohlenstoff-Nanoröhren spezialisiert ist. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Noctua exklusiver Einzelhandelsvertriebspartner für Carbice-Produkte auf dem DIY-PC-Markt. Dies berichtet Ixbt.com .

Das erste Produkt dieser Zusammenarbeit ist das Noctua NT-CP1AM5/4 Wärmeleitpad, das für AMD Ryzen Prozessoren mit AM5- und AM4-Sockeln entwickelt wurde. Das neue Produkt soll der Öffentlichkeit auf der Computex 2026 vorgestellt werden, die vom 2. bis 6. Juni 2026 in Taipeh stattfindet.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Wärmeleitpasten verwendet diese Lösung Anordnungen von Kohlenstoff-Nanoröhren, die zwischen zwei Polymerschichten eingebettet sind. Die Entwickler geben an, dass diese Konstruktion eine hohe Wärmeleitfähigkeit gewährleistet, sich perfekt an Prozessoren anpasst und das Risiko eines Verrutschens der thermischen Schnittstelle während der Installation minimiert.

Das Hauptmerkmal der neuen Technologie ist, dass sich die Eigenschaften des Pads mit der Zeit nicht durch Austrocknen oder Rissbildung verschlechtern. Im Gegenteil, nach zahlreichen Aufheiz- und Abkühlzyklen verbessert sich der Kontakt zwischen den Oberflächen sogar. Die Kohlenstoff-Nanoröhren passen sich allmählich an die Mikrostruktur der Oberfläche an und erhöhen so die Wärmeübertragungsrate.

Noctua präsentiert das NT-CP1AM5/4 als ideale Alternative für Anwender, die ihre Wärmeleitschnittstelle nicht regelmäßig erneuern möchten. Der Verkaufsstart wird für September 2026 erwartet, der Preis der Neuheit wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.