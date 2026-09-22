Oppo Find X10 Pro Max vorgestellt: Erstes Flaggschiff mit drei 200-MP-Kameras

Laut Ixbt.com gab es eine weitere bedeutende Premiere auf dem Markt für Mobiltechnologie — nach der neuen Flaggschiff-Generation von Vivo hat Oppo sein fortschrittlichstes Smartphone, das Find X10 Pro Max, vorgestellt. Das Gerät erregt weltweit Aufmerksamkeit durch sein einzigartiges System, das erstmals in der Geschichte der mobilen Fotografie drei 200-Megapixel-Kameras umfasst. Es wird erwartet, dass das neue Flaggschiff höchsten technologischen Anforderungen gerecht wird und die Möglichkeiten der mobilen Fotografie auf ein neues Niveau hebt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Professionelle Hasselblad-Optik und fortschrittliche Sensoren

Die Dreifachkamera, der Stolz des Smartphones, wurde in Zusammenarbeit mit Hasselblad entwickelt. Das Hauptmodul basiert auf einem großen 1/1,3-Zoll-Sensor und bietet eine optische Stabilisierung auf CIPA 6.5-Niveau sowie einen Dynamikumfang von bis zu 17 EV. Zudem kann die Ultraweitwinkelkamera mit einer Größe von 1/1,56 Zoll 202 Prozent mehr Licht einfangen. Der dritte 200-Megapixel-Sensor ist im Telemodul verbaut und mit einem Stabilisierungssystem auf CIPA 7.5-Niveau ausgestattet.

Die Farbgenauigkeit der Optik wird durch den Danxia-Sensor der zweiten Generation und das LUMO-System gesteuert. Diese Algorithmen liefern perfekte Ergebnisse bei der Aufnahme von normalen Fotos, Live-Aufnahmen und Videos. Bei der Porträtfotografie konzentriert sich die KI darauf, die natürliche Textur von Haut, Haaren und Make-up ohne übermäßige Glättung zu bewahren.

Die Hauptkamera ist das erste Gerät mit der fortschrittlichen DeepPix-Technologie zur Erweiterung des Dynamikumfangs. Sie ermöglicht es dem Sensor, mehr Lichtinformationen zu sammeln und hohe Auflösung mit erweitertem Bereich in Echtzeit zu kombinieren. Dieser Prozess läuft vollautomatisch ab und erfordert keine manuelle Aktivierung eines separaten HDR-Modus.

Hohe Leistung und MediaTek-Plattform

Die Hardware-Basis des Oppo Find X10 Pro Max bildet der leistungsstarke MediaTek Dimensity 9600 Pro Prozessor. Der Hersteller hat ihn mit einer speziellen Tide Engine ergänzt, die die Last bei der Fotoverarbeitung, bei Spielen mit hoher Bildrate und bei der Verwaltung lokaler KI-Modelle verteilt.

Darüber hinaus dient die in Zusammenarbeit mit MediaTek entwickelte Frame Tracking 2.0-Technologie dazu, Schnittstellenverzögerungen zu reduzieren und den Energieverbrauch zu optimieren. Das Gerät ist mit einem 6,78-Zoll-Display und einer hochwertigen 50-Megapixel-Frontkamera ausgestattet.

Robustheit und großer Akku

Das Smartphone erfüllt die strengsten IP66-, IP68- und IP69-Standards für Wasser- und Staubschutz. Als Software ist das Betriebssystem Android 17 mit der Benutzeroberfläche ColorOS 17 vorinstalliert.

Für die Autonomie des Geräts sorgt ein 8000 mAh Akku, der 80W kabelgebundenes und 50W kabelloses Laden unterstützt. Dank der Silizium-Kohlenstoff-Technologie verspricht Oppo, dass der Akku seine Kapazität über volle fünf Jahre hinweg beibehält.