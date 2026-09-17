Wie die einzigartigen Kameras des Oppo Find X10 Pro Max Smartphones fotografieren

·3·Technologie
Wie die einzigartigen Kameras des Oppo Find X10 Pro Max Smartphones fotografieren

Oppo hat die einzigartigen Kamerafähigkeiten seines kommenden Flaggschiffs, des Find X10 Pro Max, vorgestellt. Laut ixbt.com bereitet sich das Gerät darauf vor, als weltweit erstes Smartphone mit drei 200 MP Kameras gleichzeitig auf den Markt zu kommen. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Die offizielle Vorstellung der neuen Serie ist für den 22. September dieses Jahres geplant; im Vorfeld hat der Hersteller erste mit dem Gerät aufgenommene Beispielfotos veröffentlicht. Auch Aufnahmen des einfacheren Modells Find X10 Pro, das über zwei 200 MP Kameras verfügt, wurden präsentiert.

Fortschrittliche Technologien und optische Möglichkeiten

Das neue Bildverarbeitungssystem des Smartphones umfasst die Lumo-Kamera, ein Danxia-Objektiv der zweiten Generation sowie einen aktualisierten Blitz. Der in Zusammenarbeit mit Hasselblad entwickelte 200 MP Hauptsensor ist mit der DeepPix-Technologie angereichert, die darauf ausgelegt ist, nächtliche Szenen mit komplexer Beleuchtung sowie kontrastreiche Motive in einem weiten Dynamikumfang erfolgreich einzufangen.

Zudem ermöglicht die 200 MP Ultraweitwinkelkamera des Geräts die Nutzung des gesamten Brennweitenbereichs während der Videoaufnahme. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für Liebhaber der mobilen Videografie.

Video auf professionellem Niveau und zusätzliche Funktionen

Oppo betont, dass das Find X10 Pro Max das erste Smartphone der Geschichte sein wird, das 8K Log-Videoaufnahmen über den gesamten Brennweitenbereich ermöglicht. Dies bietet professionellen Kameraleuten und Content-Erstellern hohe Präzision und Freiheit bei der Bearbeitung.

Darüber hinaus unterstützt das neue Flaggschiff den OpenGate-Modus sowie die professionelle Blackmagic Camera App. Diese App erweitert die manuellen Einstellmöglichkeiten erheblich und gibt Benutzern die volle Kontrolle über den Videoaufnahmeprozess.

Experten des Technologiemarktes erwarten die Präsentation dieses Modells mit großem Interesse, da die Integration von drei 200 MP Kameras in einem Gehäuse als bedeutender Schritt im Bereich der mobilen Fotografie gilt. Die restlichen technischen Daten und Preise des Geräts werden bei der offiziellen Zeremonie am 22. September vollständig bekannt gegeben.

OppoFind X10 Pro MaxSmartphoneKameraTechnologie
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Samsung lagert DDR5-Speicherproduktion aufgrund von KI an externe Partner ausSamsung lagert DDR5-Speicherproduktion aufgrund von KI an externe Partner ausHeute, 18:55Leistungsbegrenzung der mobilen GeForce RTX 5090 aufgehobenLeistungsbegrenzung der mobilen GeForce RTX 5090 aufgehobenHeute, 18:25USA starten neues Weltraumprogramm unter Einbeziehung internationaler HilfeUSA starten neues Weltraumprogramm unter Einbeziehung internationaler HilfeHeute, 17:57Großbritannien plant Internet aus der Stratosphäre als Alternative zu StarlinkGroßbritannien plant Internet aus der Stratosphäre als Alternative zu StarlinkHeute, 15:56Diebstahl und Lügen: OpenAI räumt beängstigendes Verhalten seiner KI einDiebstahl und Lügen: OpenAI räumt beängstigendes Verhalten seiner KI einHeute, 15:20„Geheime Kommunikation!“: Künstliche Intelligenzen haben eine eigene, für Menschen unverständliche Sprache erfunden„Geheime Kommunikation!“: Künstliche Intelligenzen haben eine eigene, für Menschen unverständliche Sprache erfundenHeute, 13:46
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt