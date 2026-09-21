Oppo A7 Pro Max 5G Smartphone auf dem globalen Markt erschienen

Das Oppo A7 Pro Max 5G Smartphone, das im Sommer auf dem chinesischen Markt vorgestellt wurde, ist nun international erhältlich. Laut ixbt.com wurde dieses fortschrittliche Gerät in Ländern wie Österreich, Malaysia und Thailand eingeführt und zieht mit seinen technischen Spezifikationen und seinem Preis-Leistungs-Verhältnis die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich. Dies berichtet Ixbt.com .

Die internationalen Preise für das neue Mobilgerät variieren je nach Region. In Österreich kostet die Version mit 6 GB RAM und 256 GB Speicher 600 Euro. In Malaysia liegt der Preis für die 8 GB und 256 GB Konfiguration bei 2300 Ringgit (ca. 565 Dollar), während in Thailand dieselbe Konfiguration für etwa 20.000 Baht (600 Dollar) verkauft wird. Kunden können zwischen blauen und schwarzen Farbvarianten wählen.

Beeindruckende Autonomie und Ladefunktionen

Das Hauptaugenmerk dieses Smartphones liegt auf seiner Akkukapazität, da das Gerät mit einem riesigen 10.000 mAh Akku ausgestattet ist. Dieser Wert hebt sich deutlich von aktuellen Flaggschiff- und Mittelklasse-Geräten ab. Der Akku unterstützt 80 W schnelles kabelgebundenes Laden.

Ein weiterer praktischer Aspekt des Geräts ist, dass es als Powerbank zum Aufladen anderer Gadgets verwendet werden kann. Die Ausgangsleistung zum Laden anderer Geräte beträgt 27 W, was im täglichen Gebrauch zusätzlichen Komfort bietet.

Display und technische Möglichkeiten

Laut dem Bericht von ixbt.com ist das neue Smartphone mit einem 6,78-Zoll AMOLED-Bildschirm ausgestattet, der eine Auflösung von 2772 × 1272 Pixeln und eine Bildwiederholrate von 120 Hz bietet. Das Display garantiert Bildschärfe und flüssige Darstellung.

Die Hardware-Plattform des Geräts basiert auf dem Snapdragon 4 Gen 5 Prozessor, der im 4-Nanometer-Verfahren hergestellt wird. Als Software ist ab Werk die moderne ColorOS 16 Oberfläche auf Basis von Android 16 vorinstalliert.

Kamera und Schutzfunktionen

Auch bei den Fotofunktionen bietet das Smartphone einzigartige Merkmale. Das Hauptkameramodul umfasst 50- und 2-Megapixel-Sensoren. Die Frontkamera für Selfies und Videoanrufe ist ebenfalls mit einem hochauflösenden 50-Megapixel-Sensor ausgestattet.

Das Gehäuse des Oppo A7 Pro Max 5G ist nach dem IP69K-Standard geschützt, der die höchsten Anforderungen an Wasser- und Staubbeständigkeit erfüllt. Zudem ist das Gerät mit einem NFC-Modul für kontaktlose Zahlungen ausgestattet.