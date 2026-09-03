Oppo Find X10 Pro Max Flaggschiff mit drei 200 MP Kameras vorgestellt

Der Smartphone-Markt bereitet sich auf eine weitere große Flaggschiff-Präsentation vor. Laut ixbt.com wurden die ersten Renderings des bald erscheinenden Oppo Find X10 Pro Max veröffentlicht, die bei Mobilfunk-Enthusiasten für großes Interesse sorgen. Dieses Gerät zielt darauf ab, mit seinen fortschrittlichen technischen Spezifikationen und einem völlig neuen Designkonzept einen wichtigen Schritt in der Mobilfunkbranche zu machen. Dies berichtet Nachrichtenquelle .

Eines der bemerkenswertesten Merkmale des neuen Smartphones ist das Kameramodul auf der Rückseite. Der Hersteller hat einen großen horizontalen Block auf der Rückseite platziert, der ein quadratisches Modul mit drei Hauptobjektiven enthält. Ein weiteres zusätzliches Objektiv ist separat angebracht.

Fortschrittliche Kamerafunktionen und neuer Sensor

Das Oppo Find X10 Pro Max wird voraussichtlich neue Maßstäbe bei den Fotofunktionen setzen. Berichten zufolge werden die Hauptkamera, das Ultra-Weitwinkel-Modul und das periskopische Teleobjektiv jeweils mit 200 MP hochauflösenden Sensoren ausgestattet sein. Zusätzlich wird eine separate Danxia- Kamera verbaut.

Darüber hinaus wird das Gerät das erste Smartphone der Branche sein, das den Samsung ISOCELL HPC Sensor unterstützt. Dieser innovative Sensor nutzt die DeepPix-Technologie, um das Licht direkt auf Pixelebene zu optimieren. Dies ermöglicht hochwertige Aufnahmen unter allen Bedingungen.

Design und Display-Technologien

Auch beim äußeren Erscheinungsbild wurden deutliche Änderungen vorgenommen. Eine spezielle weiße Version, die in Zusammenarbeit mit dem renommierten Unternehmen Hasselblad entwickelt wurde, verleiht dem Design des Geräts einen besonderen Charme. Gleichzeitig wurde berichtet, dass das Oppo Find X10 Modell mit einem OLED-Bildschirm der neuen Generation ausgestattet sein wird.

Dieses Display-Panel namens Tianma Tiangong Screen 2.0 wurde in China vorgestellt, wobei der Hersteller besonderen Wert auf die Reduzierung der Blaulichtintensität, die Beibehaltung der Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen und die Farbgenauigkeit gelegt hat. Der neue Bildschirm besticht zudem durch seine nahezu unsichtbaren, extrem dünnen Ränder an allen vier Seiten.