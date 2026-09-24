Astronomen bestätigen den jüngsten Exoplaneten der Wissenschaftsgeschichte

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Astronomen bestätigen den jüngsten Exoplaneten der Wissenschaftsgeschichte

Ein internationales Astronomenteam hat offiziell die Existenz des jüngsten Exoplaneten in der Geschichte der Wissenschaft bestätigt. Dieser Himmelskörper, der etwa 454 Lichtjahre von der Erde entfernt in einer Sternentstehungsregion im Sternbild Schlangenträger (Ophiuchus) liegt, wurde Elias 2-24b getauft. Laut Ixbt.com ist dieser Exoplanet weniger als eine Million Jahre alt und nimmt durch die Ansammlung von Material aus der protoplanetaren Scheibe, die seinen Stern umgibt, weiterhin an Masse zu. Dies berichtet Ixbt.com .

Der Stern Elias 2-24 bildet zusammen mit seinem jungen Planeten ein System, das nach kosmischen Maßstäben gerade erst seinem „Kindesalter“ entwachsen ist. Zuvor galten die Objekte in den Systemen PDS 70 und WISPIT 2 mit einem Alter von etwa 5 Millionen Jahren als die jüngsten Protoplaneten. Die neue Entdeckung zwingt Wissenschaftler dazu, bestehende Konzepte zu überdenken.

Wissenschaftliche Modelle und Entdeckungsgeschichte

Wie Professor Lucas Cieza vom Institut für Astrophysik in Chile feststellte, hatten frühere Modelle der Planetenentstehung Schwierigkeiten, selbst die bisherigen Rekordhalter zu erklären. Elias 2-24b zeigt deutlich, dass selbst in den fortschrittlichsten Theorien einige entscheidende Prozesse fehlen. Die Entdeckungsgeschichte dieses einzigartigen Objekts umfasst ein Jahrzehnt mühsamer Forschung.

Vor zehn Jahren registrierte das ALMA-Radioteleskop eine schmale Lücke in der protoplanetaren Scheibe. Dies war ein wichtiges Anzeichen dafür, dass sich im Inneren ein großer Himmelskörper bildete. Später wurde mithilfe des Very Large Telescope ein schwaches Objekt innerhalb dieser Lücke gefunden. Das entscheidende Bild wurde mit dem Koronagraphen des Keck-Observatoriums auf dem Mauna Kea aufgenommen – ein Spezialinstrument, das das Sternenlicht ausblendet und so die direkte Sichtbarkeit des Planeten ermöglicht.

Perspektiven für zukünftige Forschung

Ersten Schätzungen der Astronomen, die auf Helligkeits- und Planetenentwicklungsmodellen basieren, zufolge liegt die Masse von Elias 2-24b zwischen dem 1,9- und 4-fachen des Jupiter. Die Übereinstimmung zwischen der Lücke in der Scheibe und dem hellen Staubring stützt die Hypothese, dass sich Gasriesen durch schnelle Akkretion um einen festen Kern bilden.

Andrea Bernardi, einer der Autoren der Studie, betonte, dass solche Entdeckungen in Zukunft einfacher werden. Ihm zufolge liegt Elias 2-24b an der Grenze der Möglichkeiten heutiger Teleskope, doch neue Weltraumteleskope wie das Nancy Grace Roman werden den Entdeckungsprozess erheblich erleichtern. Experten kommen zu dem Schluss, dass die Entdeckung des jüngsten Exoplaneten einen Wendepunkt bei der Bewertung der Zeitdauer der Planetenentstehung und der Prozesse in jungen Scheiben darstellt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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