Gennady Borisov, ein Amateurastronom aus dem Dorf Nauchniy auf der Krim, hat eine weitere bedeutende Entdeckung gemacht und einen neuen Asteroiden mit einem Durchmesser von etwa 100 Metern identifiziert. Laut ixbt.com hat die Entdeckung dieses Himmelskörpers großes Interesse in der wissenschaftlichen Gemeinschaft geweckt, da solche Funde für die Erforschung der Bewegung von Objekten im Weltraum von entscheidender Bedeutung sind. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es wurde festgestellt, dass sich der neue Asteroid in der Nähe des Mars befindet und eine langgestreckte Umlaufbahn hat. Er nähert sich zunächst dem Roten Planeten, bevor er sich in Richtung des Hauptasteroidengürtels zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter bewegt. Der Wissenschaftler betont, dass die Flugbahn dieses Himmelskörpers keine Gefahr für die Erde darstellt.

Fähigkeiten selbstgebauter Teleskope

Gennady Borisov ist auch dafür bekannt, die für seine Forschung notwendigen Teleskope unabhängig zu entwerfen und zu bauen. Er lebt im Dorf Nauchniy im Bezirk Bakhchisaray und beobachtet den Kosmos regelmäßig mit seinen eigenen optischen Instrumenten. Nachdem er 2013 seine ersten erfolgreichen Entdeckungen gemacht hatte, ist der Experte heute Autor Dutzender bedeutender Funde.

Im Laufe seiner Tätigkeit hat der Amateurastronom nicht nur kleine Objekte, sondern auch Objekte von globaler wissenschaftlicher Bedeutung entdeckt. So gehörte er 2019 zu den Ersten, die den ersten interstellaren Kometen der Geschichte identifizierten. Später wurde dieser Himmelskörper nach seinem Entdecker benannt.

Aktivität und Sicherheitsfragen

In den letzten Monaten waren die Beobachtungen des Wissenschaftlers noch produktiver. Allein zwischen Mai und August 2026 gelang es Borisov, neun erdnahe Asteroiden mit einer Größe von jeweils mehreren zehn Metern zu registrieren. Solche konsistenten Ergebnisse belegen das professionelle Niveau der Arbeit des Amateurastronomen.

Gleichzeitig überwacht der Experte nicht nur sichere Objekte, sondern auch potenziell gefährliche. Insbesondere kündigte er im April 2024 die Entdeckung eines Asteroiden mit einem Durchmesser von fast 200 Metern an, der eine potenzielle Bedrohung für die Erde darstellen könnte. Solche Warnungen sind einer der ersten Schritte zur Gewährleistung der Sicherheit unseres Planeten.

Insgesamt hat Gennady Borisov heute über 150 Asteroiden und 16 Kometen auf seinem Konto. Diese enorme Leistung zeigt deutlich, dass es möglich ist, auch unter einfachen Bedingungen und unabhängig bedeutende Beiträge zur Astronomie zu leisten.