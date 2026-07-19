Revolutionäre Entdeckung im All: Erster felsiger Exoplanet mit Potenzial für Leben gefunden

Ein internationales Astronomenteam hat erstmals in der Geschichte der Weltraumforschung eine Atmosphäre auf einem felsigen Exoplaneten nachgewiesen, der sich in der "habitablen Zone" seines Sterns befindet. Diese "Supererde" namens LHS 1140b, die eine erdähnliche Struktur aufweist, liegt 48 Lichtjahre vom Sonnensystem entfernt. Bisher war die Erde der einzige bekannte felsige Himmelskörper mit einer Gashülle. Dies berichtet Ixbt.com .

Der Planet LHS 1140b umkreist einen alten roten Zwergstern, der über 3 Milliarden Jahre alt ist. Ein von der Hauptautorin der Studie, Collin Cherubim, entwickeltes Modell zur Atmosphärenentwicklung hatte das Vorhandensein einer Heliumhülle auf solchen Planeten vorhergesagt. Spektroskopische Beobachtungen mit dem optischen Magellan-"Clay"-Teleskop bestätigten diese Theorie in der Praxis und zeigten eine massive Gashülle um den Planeten.

Einzigartige Eigenschaften der Supererde und der Heliumschild

LHS 1140b beeindruckt durch seine Ausmaße: Sein Radius ist 1,73-mal größer als der der Erde, und seine Masse ist 5,6-mal höher. Diese Parameter bedeuten, dass die Schwerkraft auf dem Planeten fast doppelt so stark ist wie auf der Erde. Der Planet ist gebunden an seinen Stern, was bedeutet, dass er permanente Tag- und Nachthalbkugeln hat. Ein Jahr auf diesem Planeten dauert nur 24,7 Tage.

Wissenschaftler haben festgestellt, dass die oberen Atmosphärenschichten des Planeten frei von Wasserstoff sind und hauptsächlich aus Helium bestehen. Unter dem Einfluss starker Strahlung entwich leichter Wasserstoff in den Weltraum, aber die Heliumschicht blieb erhalten. Dieser "Heliumschild" schafft Bedingungen für die Ansammlung schwererer Elemente – Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff – in den unteren Schichten des Planeten. Laut ixbt.com liegt die Temperatur auf dem Planeten bei etwa -47 Grad, was zur Kondensation von Wasserdampf und zum Erhalt der Atmosphäre beiträgt.

Potenzial für Leben und zukünftige Forschung

Der interessanteste Aspekt ist, dass LHS 1140b möglicherweise 9 bis 19 Prozent seiner Masse in Form von Wasser speichern könnte. Bisher können Wissenschaftler nicht definitiv sagen, ob die Oberfläche des Planeten felsig ist oder vollständig von einem Ozean bedeckt ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Wasserdampf und Sauerstoff, die für das Leben unerlässlich sind, in den unteren Schichten der Atmosphäre ansammeln, wird jedoch sehr hoch eingeschätzt.

Diese Entdeckung bestätigte auch die Theorie der "kosmischen Küstenlinie". Dieser Theorie zufolge hängt die Fähigkeit eines Planeten, seine Atmosphäre zu halten, davon ab, wie viel Strahlung er von seinem Stern erhält. Zum Beispiel hat der Planet LHS 1140c im selben System seine Atmosphäre vollständig verloren, weil er seinem Stern zu nahe ist und 5-mal mehr Strahlung erhält.

Die Kombination der neuen Daten mit Archiven der Weltraumteleskope James Webb und Hubble wird eine neue Ära bei der Erforschung anderer Welten einläuten, auf denen Leben existieren könnte. Das System LHS 1140b ist nun zu einem der wichtigsten Ziele für die Suche nach Lebenszeichen außerhalb des Sonnensystems geworden.