Vivo V80 Lite internationale Version vorgestellt: 10.000 mAh Akku und IP69-Schutz

Laut Ixbt.com hat Vivo offiziell die internationale Version seines neuen Vivo V80 Lite Smartphones auf dem malaysischen Markt vorgestellt. Das Gerät unterscheidet sich grundlegend von dem zuvor in Indien präsentierten Modell gleichen Namens und besticht durch seinen extrem leistungsstarken Akku. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des Smartphones ist ein riesiger 10.000 mAh Silizium-Kohlenstoff-Akku der vierten Generation. Der Hersteller gibt an, dass diese Akkukapazität 30 Stunden ununterbrochene Videowiedergabe, bis zu 64 Stunden Gesprächszeit oder 14 Stunden Gaming mit einer einzigen Ladung ermöglicht.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Das neue internationale Modell basiert auf dem im 6nm-Verfahren gefertigten MediaTek Dimensity 7300e Prozessor. Zur Erinnerung: Die in Indien veröffentlichte Version war mit einem 4nm Dimensity 7360 Turbo Chip ausgestattet. Zudem unterstützt das Gerät eine 44 W Schnellladetechnologie.

Die Ingenieure von Vivo haben nicht nur auf die Akkukapazität, sondern auch auf dessen Langlebigkeit geachtet. Es wird berichtet, dass der Akku selbst bei extrem niedrigen und hohen Temperaturen stabil und sicher arbeitet.

Kamera-Potenzial und Gehäuseschutz

Auch bei den Fotofunktionen bietet das Gerät gute Werte für seine Klasse. Die Hauptkamera basiert auf einem 50-Megapixel Sony IMX 852 Sensor, ergänzt durch einen 2-Megapixel Tiefensensor. Die Frontkamera ist ebenfalls mit einem hochauflösenden 50-Megapixel-Objektiv ausgestattet.

Der Gehäuseschutz ist auf einem hohen Niveau und bietet dank des strengen IP69-Standards vollständigen Schutz gegen Wasser und Staub. Softwareseitig kommt das moderne OriginOS 6 auf Basis von Android 16 zum Einsatz.

Zu den Marktpreisen: Die Basiskonfiguration mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher kostet etwa 345 Dollar (1.399 Malaysische Ringgit). Die erweiterte 8/256 GB Version wird auf etwa 470 Dollar (1.899 Ringgit) geschätzt.