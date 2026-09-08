Vivo X500 Flaggschiff-Serie wird am 21. September vorgestellt

Vivo hat das offizielle Datum für die Vorstellung seiner neuen Flaggschiff-Smartphones bekannt gegeben. Laut ixbt.com wird die neue Serie, bestehend aus Vivo X500, Vivo X500 Pro und Vivo X500 Pro Max, am 21. September dieses Jahres auf dem chinesischen Markt präsentiert. Es wird erwartet, dass diese Geräte die mobile Fotografie auf ein neues Niveau heben und für ernsthaften Wettbewerb auf dem Flaggschiff-Markt sorgen. Dies berichtet Nachrichtenquelle Ixbt.com.

Der Hersteller hat bei der neuen Serie ein besonderes Augenmerk auf optische Fähigkeiten und Bildqualität gelegt. Berichten zufolge wird das Modell X500 Pro als weltweit erstes Gerät mit dem neuen BluePrint LightGuard 900 Sensor ausgestattet sein. Dieser Sensor basiert auf dem Sony LYT-910 und ist in Kombination mit einer Ultra-Wide-Dynamic-Range-Technologie in der Lage, einen Dynamikumfang von bis zu 17 Stufen zu liefern.

Modelle und ihre optischen Fähigkeiten

Die Geräte der neuen Serie unterscheiden sich deutlich in den Eigenschaften und Fähigkeiten ihrer Hauptkameras. Vorläufigen Informationen zufolge umfasst das Basismodell Vivo X500 einen 1/1,28-Zoll LYTIA-828 Hauptsensor, eine LYTIA-610 Telekamera und ein 50-Megapixel-Weitwinkelmodul. Das mittlere Modell X500 Pro wird ebenfalls mit dem LYTIA-610 Sensor ausgestattet sein.

Das Vivo X500 Pro Max, das fortschrittlichste Modell der Serie, könnte zusätzlich zu zwei 50-Megapixel-Sensoren eine 200-Megapixel-HP0-Telekamera erhalten. Zudem werden die Haupt- und Periskopkameras der Pro-Versionen über ein siebenstufiges Stabilisierungssystem nach CIPA-Standard verfügen.

Video- und KI-Funktionen

Der Quelle zufolge wurde bei der neuen Serie auch besonderer Wert auf hochwertige Videoaufnahmefunktionen gelegt. Das Modell X500 Pro bietet die Möglichkeit, 4K-Videos mit 240 fps für Zeitlupenaufnahmen sowie 4K-Videos mit 120 fps unter Unterstützung von HDR, 10-Bit 4:2:2, Log und dem ACES-System aufzunehmen.

Auch die Software der Geräte wurde mit fortschrittlichen Technologien angereichert. Vivo führt einen KI-Assistenten ein, der das Bild analysiert und Empfehlungen zu Einstellungen, Komposition und Posen gibt. Zudem wird der markeneigene Editor über eine Funktion verfügen, die automatisch das Color Grading für Fotos auswählt.