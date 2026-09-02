Vivo V80 Lite 5G Smartphone mit 10 000 mAh Akku vorgestellt

Vivo bereitet die Markteinführung seines neuen Vivo V80 Lite 5G Smartphones vor. Laut ixbt.com wird das Hauptmerkmal dieses Geräts ein rekordverdächtiger Akku sein, der größte in der Geschichte der gesamten Serie. Die Präsentation ist für den 3. September angesetzt, und das Gerät ist bereits im Vorbestellsystem aufgetaucht, was seine technischen Spezifikationen verdeutlicht. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Den Informationen zufolge werden den Kunden drei Speicherkonfigurationen angeboten: 6 GB RAM / 128 GB Speicher, 6 GB / 256 GB sowie 8 GB / 256 GB Varianten. Das Smartphone wird zudem in drei attraktiven Farben erhältlich sein: Pink, Grün und Schwarz.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Das Gadget wurde zuvor im Geekbench-Benchmark getestet. Dabei wurde bekannt, dass das Gerät mit einem Dimensity 7360-Turbo Prozessor und dem neuesten Android 16 Betriebssystem läuft. Dokumente der Zertifizierungsstelle TUV bestätigen, dass das Smartphone eine 44W Schnellladetechnologie unterstützt.

Die für den malaysischen Markt bestimmte Version des Geräts ist unter der Modellnummer V2626 registriert. Es sei daran erinnert, dass dieses Modell zuvor in Pakistan vorgestellt wurde, wo es mit einem 7050 mAh Akku angekündigt wurde. Bemerkenswert ist, dass dieser Wert bei der malaysischen Version auf satte 10 000 mAh erhöht wurde.

Display- und Schutzeigenschaften

Auch das Design und die Langlebigkeit des Smartphones sind auf hohem Niveau. Basierend auf früheren Präsentationen lässt sich sagen, dass das Gerät mit einem gewölbten AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz ausgestattet sein wird. Dies sorgt für eine flüssige und qualitativ hochwertige Darstellung für den Nutzer.

Das Gehäuse verfügt zudem über einen robusten Schutz nach IP69-Standard, der modernen Anforderungen voll entspricht. Dies schützt das Gerät zuverlässig vor Wasser und Staub.