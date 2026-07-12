China entwickelt spezielle Blackbox für nukleare Raumschiffe

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China entwickelt spezielle Blackbox für nukleare Raumschiffe

Chinesische Forscher haben eine neue Stufe der Sicherheit bei der Weltraumforschung angekündigt. Wissenschaftler der Nanjing University of Aeronautics and Astronautics haben ein Konzept für eine speziell geschützte „Blackbox“ für Raumfahrzeuge entwickelt, die mit nuklearen Energieanlagen ausgestattet sind. Dieses Gerät dient dazu, Flugdaten zu speichern und das Risiko der Ausbreitung radioaktiven Materials durch die Übermittlung von Koordinaten im Falle eines Absturzes zu verringern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In den letzten Jahren ist das Interesse an Raumfahrzeugen mit nuklearen Energiesystemen gestiegen. Solche Technologien sind für Langstreckenmissionen, bei denen Solarpaneele ineffizient sind, insbesondere für Flüge zum Mars, von entscheidender Bedeutung. Zum Beispiel untersucht auch die NASA nukleare Anlagen für zukünftige Missionen. Da ein Absturz solcher Schiffe auf die Erde jedoch eine Umweltkatastrophe verursachen könnte, ist ein System zur Ortung und Zustandsbestimmung lebensnotwendig.

Hohe Widerstandsfähigkeit und BeiDou-Navigation

Nach Berechnungen der Ingenieure ist dieses kompakte Modul mit einem Gewicht von nur 4,5 kg und Abmessungen von 16,5 × 16,8 cm in der Lage, enormen mechanischen Belastungen standzuhalten. Es kann eine Aufprallenergie von bis zu 25.969 Joule absorbieren. Laut ixbt.com vereint dieses Modul sowohl einen Datenrekorder als auch ein Satelliten-Funkfeuer auf Basis des BeiDou-Navigationssystems.

Zum Schutz der Elektronik haben die Entwickler ein mehrschichtiges Gehäuse geschaffen. Diese Struktur besteht aus folgenden Teilen:

  • Äußere hitze- und stoßfeste Hülle;
  • Spezielle Schicht zur Absorption von Aufprallenergie;
  • Hermetische Kapsel zum Schutz des internen Elektronikmoduls.
Die Konstruktion wurde zunächst auf einem Supercomputer mit einer Leistung von 1400 Tflops modelliert. Die Berechnungen zeigten, dass das mehrschichtige Schutzsystem etwa 90 Prozent der Aufprallenergie absorbieren kann. Anschließend führten die Ingenieure reale Tests durch, indem sie den Prototyp mit einer ballistischen Vorrichtung bei hoher Geschwindigkeit auf den Boden schossen. Das Ergebnis: Obwohl das Außengehäuse beschädigt wurde, behielt das interne Elektronikmodul seine Funktionsfähigkeit bei und sendete weiterhin Signale.

Sicherheitsgarantie für zukünftige Missionen

Die Forscher haben auch eine weiterentwickelte Version des Geräts mit einem aufblasbaren Dämpfungssystem entwickelt. Den Modellergebnissen zufolge reduziert eine solche Konstruktion die Aufpralllast um weitere 44 Prozent und sorgt vor allem dafür, dass das Gerät an der Wasseroberfläche bleibt. Dies erleichtert das Auffinden von Raumfahrzeugen, die in den Ozean gestürzt sind, erheblich.

Bisher befindet sich das Projekt in der experimentellen Phase. Obwohl die chinesischen Wissenschaftler ihre Entwicklung vorgestellt haben, wurden keine konkreten Pläne bekannt gegeben, wann diese Systeme in echte Raumschiffe eingebaut werden sollen. Sollte die Technologie in die Praxis umgesetzt werden, wird sie zu einem zentralen Sicherheitselement bei der Erforschung des Weltraums mit nuklearen Antrieben.

Solche Innovationen in der Weltraumtechnologie sind auch für Länder wie Usbekistan von Bedeutung. Aus globaler Sicherheitsperspektive dienen Technologien zur Überwachung nuklearer Anlagen und zur schnellen Identifizierung ihrer Absturzstellen den Interessen der gesamten Menschheit.

ХитойКоинотЯдровий ЭнергияТехнологияBeiDou
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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