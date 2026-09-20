Neun neue Satelliten in China mit der Kinetica-1 Rakete gestartet

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Neun neue Satelliten in China mit der Kinetica-1 Rakete gestartet

Das chinesische Unternehmen CAS Space hat einen weiteren erfolgreichen Start seiner Feststoffrakete Kinetica-1 (in China als Lijian-1 bekannt) durchgeführt. Laut Ixbt.com hob das Raumfahrzeug am 20. September um 12:03 Uhr Pekinger Zeit vom kommerziellen Startplatz Dongfeng des Jiuquan Satellite Launch Center ab und brachte neun Satelliten erfolgreich in ihre geplante Umlaufbahn. Dies berichtet Ixbt.com .

Dieser erfolgreiche Start demonstriert das Potenzial des Landes in der kommerziellen Raumfahrt und erweitert die Möglichkeiten zur schnellen Ergänzung orbitaler Konstellationen. Die Geräte, die modernen technologischen Anforderungen entsprechen, sind für verschiedene wissenschaftliche und praktische Aufgaben konzipiert; ihr Start ist ein wichtiger Schritt zur Entwicklung der Wissenschafts- und Telekommunikationsinfrastruktur.

Zusammensetzung und Aufgaben der orbitalen Konstellation

Die neu gestartete Satellitenserie umfasst Fernerkundungsgeräte, darunter die Einheiten Qinling-01 und Qinling-02. Zur Gruppe gehören auch die Pengcheng Shoufa, die zur Erprobung der Integration von Satellitenkommunikations- und Telekommunikationstechnologien dient, sowie das hochpräzise Raumfahrzeug Chaojisuan-1, das Daten direkt im Orbit verarbeiten kann.

Darüber hinaus wurden im Rahmen des chinesischen Raumfahrtprogramms drei Diting-01-Satelliten zur Überwachung und Analyse des elektromagnetischen Spektrums erfolgreich in den Orbit gebracht. Die Liste wird durch die Einheiten Pujiang-4 und Yunyao Tanlujie ergänzt, was den Umfang der Weltraumforschung und -überwachung weiter ausbaut.

Technische Fähigkeiten der Kinetica-1 Rakete

Kinetica-1 ist eine vierstufige Feststoffrakete mit einer Länge von 31 Metern und einem Nutzlastverkleidungsdurchmesser von 3,35 Metern. Gemäß ihren technischen Spezifikationen kann diese Trägerrakete bis zu 2 Tonnen Nutzlast in den niedrigen Erdorbit und bis zu 1,5 Tonnen in einen sonnensynchronen Orbit befördern.

Dieser Flug markiert den sechzehnten Start für die Kinetica-1 Raketenfamilie und den fünften erfolgreichen Start seit Jahresbeginn. Diese Zahlen zeigen, dass kommerzielle Raumflüge in China an Fahrt gewinnen und ihre Zuverlässigkeit zunimmt.

Kinetica-1CAS SpaceWeltraumChinaSatellit
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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