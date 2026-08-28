Geoskan-2 Satellit empfängt über 47.000 Nachrichten von Flugzeugen

Das Raumfahrzeug Geoskan-2 des russischen Unternehmens Geoskan hat in nur anderthalb Tagen erfolgreich über 47.000 Nachrichten von tausenden Flugzeugen empfangen. Dieser Wert erweitert die Möglichkeiten zur Überwachung des Flugverkehrs in abgelegenen Gebieten, die zuvor nicht von Bodenstationen abgedeckt wurden, erheblich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ist der Satellit darauf spezialisiert, automatisch von Flugzeugen übertragene ADS-B-Signale (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) zu empfangen. Es wird darauf hingewiesen, dass das Gerät während des anderthalbtägigen Betriebs insgesamt 47.100 Nachrichten von 1.826 Flugzeugen sammeln konnte, wovon 772 ihre genauen Koordinaten übermittelten.

Überwachung von Flugzeugen aus dem Weltraum

Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht die Echtzeit-Überwachung von Position, Geschwindigkeit und Flugbahn bemannter und unbemannter Luftfahrzeuge aus dem Weltraum. Experten erklären, dass es früher Schwierigkeiten bei der Erfassung von Flugzeugen über abgelegenen und schwer zugänglichen Gebieten des Pazifischen Ozeans gab, während nun in diesen Regionen deutlich mehr Nachrichten registriert werden.

Insbesondere konnte Geoskan-2 sogar Daten von einem großen Passagierflugzeug empfangen, das über das Archipel Spitzbergen flog. Dies zeigt das hohe globale Potenzial des Systems.

Zukünftige Pläne und Bedeutung

Zur Erinnerung: Das Raumfahrzeug Geoskan-2 wurde am 25. Juli 2025 mit einer Soyuz-2.1b-Trägerrakete zusammen mit den Satelliten Ionosfera-M Nr. 3 und Nr. 4 in die Umlaufbahn gebracht. Bereits am ersten Tag seines Betriebs empfing das Raumfahrzeug während eines einzigen Orbits über 850 Nachrichten von Verkehrsflugzeugen innerhalb seiner Funk-Sichtlinie.

Unternehmensvertreter gaben an, dass geplant ist, diese Technologie weiter auszubauen und in bestehende Flugverkehrskontrollsysteme zu integrieren. Dies ist besonders wichtig für die sichere Überwachung von Flügen in abgelegenen Gebieten, in denen keine oder nur begrenzte Bodeninfrastruktur vorhanden ist.