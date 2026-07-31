China hat seine 50 Beidou-Satelliten aktualisiert

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China hat seine 50 Beidou-Satelliten aktualisiert

China hat die vollständige Modernisierung seines globalen Beidou-Satellitennavigationssystems abgeschlossen. Laut ixbt.com wurde der Software-Update-Prozess direkt im Weltraum ohne jegliche Unterbrechungen durchgeführt, was eine Premiere in der Geschichte der globalen Navigation darstellt. Dies berichtet Ixbt.com .

Dem chinesischen Amt für Satellitennavigationssysteme zufolge begann das groß angelegte Aktualisierungsprogramm im März 2026. Fachleute wandten einen schrittweisen Ansatz an, installierten neue Softwarekomponenten auf einzelnen Raumfahrzeugen und testeten deren Stabilität.

Wie sich die Systemfähigkeiten erweitert haben

Als Ergebnis der umgebrachten technischen Upgrades haben sich wichtige Leistungskennzahlen des Beidou-Netzwerks deutlich verbessert. Insbesondere wurde die Effizienz der Inter-Satelliten-Kommunikation erhöht und die Stabilität beim Empfang von Navigationssignalen unter komplexen Bedingungen gestärkt.

Zudem ist es den Ingenieuren gelungen, die Schutzfähigkeit des Systems gegen verschiedene äußere Hindernisse und Störungen zu erhöhen. Dies macht Beidou zu einem der fortschrittlichsten und zuverlässigsten Weltraumnavigationsnetze der Welt.

Aktuelle Genauigkeitsindikatoren

Derzeit umfasst diese orbitale Konstellation 50 aktive Satelliten. Offiziellen Daten zufolge liegt die Koordinatenbestimmungsgenauigkeit des Systems bei unter 2 Metern und die globale Positionierungsgenauigkeit bei unter 10 Metern.

Bei Nutzung des hochpräzisen Positionierungsdienstes beträgt die horizontale Genauigkeit weniger als 30 Zentimeter und die vertikale Genauigkeit weniger als 60 Zentimeter. Darüber hinaus hat sich der PDOP-Wert verbessert, der den Einfluss der Satellitenpositionen auf die Navigationsgenauigkeit bewertet.

Gemäß Chinas langfristiger Strategie soll das aktualisierte Beidou künftig das Fundament für intelligente Infrastruktur, autonomes Fahren und industrielle Automatisierungstechnologien bilden. Bis 2035 soll das System in eine noch universellere und intelligentere Plattform für Raum-Zeit-Dienste umgewandelt werden.

BeidouChinaSatellitNavigationTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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