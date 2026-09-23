Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 23. September
Stand 23. September wurden einige Verkaufspreise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben. Die Geräte werden je nach Speicherkapazität in eSIM- und SIM-Versionen zu unterschiedlichen Preisen angeboten.
eSIM-Versionen:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.599 Dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.299 Dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 1.999 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.179 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.199 Dollar
SIM-Versionen:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.619 Dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.499 Dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2.039 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.399 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.699 Dollar
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Smartphone-Preise täglich ändern können. Daher sollte der aktuelle Preis vor dem Kauf überprüft werden.
Kommentare 0
…