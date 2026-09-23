Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 23. September

·46·Technologie
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 23. September

Stand 23. September wurden einige Verkaufspreise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben. Die Geräte werden je nach Speicherkapazität in eSIM- und SIM-Versionen zu unterschiedlichen Preisen angeboten.

eSIM-Versionen:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.599 Dollar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.299 Dollar

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 Dollar

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 1.999 Dollar

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.179 Dollar

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.199 Dollar

SIM-Versionen:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.619 Dollar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.499 Dollar

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 Dollar

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2.039 Dollar

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.399 Dollar

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.699 Dollar

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Smartphone-Preise täglich ändern können. Daher sollte der aktuelle Preis vor dem Kauf überprüft werden.

iPhoneSmartphonesAppleMobilfunkTechnik
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Avito: Die meistverkauften gebrauchten Smartphones in Russland Anfang 2026Avito: Die meistverkauften gebrauchten Smartphones in Russland Anfang 20267 Mai 19:52Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegebenPreise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben19 September 17:11iPhone 18 Pro und Pro Max offiziell vorgestellt: Was macht die neuen Flaggschiffe so beeindruckend?iPhone 18 Pro und Pro Max offiziell vorgestellt: Was macht die neuen Flaggschiffe so beeindruckend?9 September 23:06Aktuelle Preise für iPhone 18 Pro und Pro MaxAktuelle Preise für iPhone 18 Pro und Pro MaxGestern 11:36Apple macht endlich einen historischen Schritt: Erstes faltbares iPhone Duo vorgestelltApple macht endlich einen historischen Schritt: Erstes faltbares iPhone Duo vorgestellt10 September 08:18iPhone 18 Pro Max wird voraussichtlich fast 250 Gramm wiegeniPhone 18 Pro Max wird voraussichtlich fast 250 Gramm wiegen13 September 12:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest