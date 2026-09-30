Apples erstes faltbares iPhone kommt auf den Markt

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Apples erstes faltbares iPhone kommt auf den Markt

Laut dem Analyseunternehmen Counterpoint Research wird der weltweite Markt für faltbare Smartphones bis 2026 einen wichtigen Meilenstein erreichen, wobei das Gesamtliefervolumen 100 Millionen Einheiten übersteigen wird. Dieser Wert wird sieben Jahre nach der Einführung des ersten kommerziellen faltbaren Geräts im Jahr 2019 verzeichnet. In den neuen Berechnungen wurden auch die erwarteten Verkaufsmengen für das erste Gadget dieser Art von Apple veröffentlicht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Den Prognosen der leitenden Analystin von Counterpoint Research, Jene Park, zufolge könnte das erste faltbare Smartphone, das voraussichtlich iPhone Duo heißen wird, bereits im ersten Jahr nach der Markteinführung fast 6 Millionen Mal verkauft werden. Obwohl diese Zahl im Vergleich zur regulären iPhone-Reihe geringer ist und hauptsächlich ein Nischensegment darstellt, gilt sie für das Unternehmen als beachtliches Ergebnis.

Preispolitik und Marktanteil

Expertenanalysen zufolge wird erwartet, dass das iPhone Duo im Oktober auf den Markt kommt und der Einstiegspreis bei etwa 2000 Dollar liegen wird. Wenn Apple tatsächlich 6 Millionen Einheiten absetzen kann, wird sein Anteil am weltweiten Markt für faltbare Smartphones sofort 25 Prozent erreichen. Zum Vergleich: Samsung wird das Jahr voraussichtlich mit einem Marktanteil von 38 Prozent abschließen, während für Huawei ein Anteil von 22 Prozent prognostiziert wird.

Dennoch werden die Endergebnisse nicht nur von der Verbrauchernachfrage abhängen, sondern auch davon, wie schnell Apple seine Produktionskapazitäten für neue Gerätetypen erweitern kann. Laut IDC-Daten werden faltbare Smartphones im Jahr 2026 weniger als 3 Prozent des gesamten Mobilfunkmarktes ausmachen, und es wird erwartet, dass sich dieser Anteil auch 2027 nicht wesentlich ändern wird.

Technische Spezifikationen und Perspektiven

Den vorliegenden Informationen zufolge wird das neue Gerät über ein nach innen faltbares Design verfügen. Aufgeklappt bietet das Smartphone einen 7,6-Zoll-Bildschirm, während es im zusammengeklappten Zustand ein 5,4-Zoll-Außendisplay nutzt. Dabei sollen beide Bildschirme das gleiche Seitenverhältnis beibehalten. Zudem wird erwartet, dass das Modell auf den physischen SIM-Kartensteckplatz verzichtet und vollständig auf die Unterstützung von zwei eSIM-Technologien setzt.

Marktanalysten stellen fest, dass die Nachfrage in der Anfangsphase vor allem von bestehenden Nutzern des Apple-Ökosystems getragen wird. Die langfristigen Auswirkungen dieses Modells auf den Markt für faltbare Smartphones bleiben jedoch vorerst ungewiss. Obwohl die Markteinführung des Produkts im Vergleich zu anderen Wettbewerbern verspätet erfolgt, weckt sein Potenzial, einen hohen Marktanteil zu beanspruchen, großes Interesse in der Technologiewelt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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