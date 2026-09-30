Turabek Khabibullaev erreicht das Finale der Asienspiele

Der usbekische Boxer Turabek Khabibullaev hat sich bei den Asienspielen Aichi–Nagoya-2026 für das Finale qualifiziert. Der Athlet, der in der Gewichtsklasse bis 90 kg antritt, besiegte im Halbfinale den Inder Kapil Pokhariya und sicherte sich damit das Recht, um die Goldmedaille zu kämpfen.

Für Khabibullaev war das Halbfinale von entscheidender Bedeutung. Der usbekische Boxer behielt von Beginn des Kampfes an die Initiative und versuchte, seinem Gegner seinen Stil aufzuzwingen.

Am Ende des Kampfes werteten die Kampfrichter den Sieg für Khabibullaev — 4:1.

Überzeugendes Halbfinale von Khabibullaev

Turabek Khabibullaev agierte im Kampf gegen Kapil Pokhariya sehr aktiv. Der usbekische Boxer reagierte souverän auf die Angriffe seines Gegners und behielt während des gesamten Duells die Oberhand.

Die endgültige Entscheidung der Kampfrichter bestätigte diese Überlegenheit.

Turabek Khabibullaev — 4:1 Sieger.

Mit diesem Ergebnis zog er in das Finale der Asienspiele ein.

Jetzt ist das Ziel die Goldmedaille

Für Khabibullaev ist das Hauptziel bei Aichi–Nagoya-2026 nun in greifbare Nähe gerückt. Der usbekische Boxer wird im Finale um die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs — die Goldmedaille — in den Ring steigen.

Sein Finalgegner und der Zeitpunkt des Kampfes werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Der Finaleinzug von Turabek Khabibullaev ist ein wichtiges Ergebnis für das usbekische Boxteam. Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf den entscheidenden Kampf in der Gewichtsklasse bis 90 kg.

Der usbekische Boxer wird einen weiteren Kampf bestreiten, um Asienmeister bei Aichi–Nagoya-2026 zu werden.