Lionel Scaloni beginnt mit taktischen Veränderungen bei der argentinischen Nationalmannschaft

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Lionel Scaloni beginnt mit taktischen Veränderungen bei der argentinischen Nationalmannschaft

Der Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Scaloni, bereitet sich auf eine neue Ära nach dem Rücktritt des legendären Stürmers Lionel Messi aus der Nationalmannschaft vor. Laut Goal.com beabsichtigt der Trainer, den Spielstil der Mannschaft grundlegend zu ändern und neue taktische Lösungen vor dem Freundschaftsspiel gegen Bolivien in Cordoba zu testen. Dies berichtet Goal.com. Es ist bekannt, dass der 39-jährige Lionel Messi Ende August seinen Rücktritt vom internationalen Fußball erklärt hat. Dennoch wird er nächste Woche im Monumental-Stadion in einem speziellen Abschiedsspiel gegen die Nationalmannschaft von Benin offiziell auf dem Platz stehen. Daher wird dies der erste ernsthafte Test für die Argentinier in dieser Übergangsphase sein.

Die legendäre Nummer bleibt vorübergehend vakant

Es wurde bekannt gegeben, dass das ikonische Trikot mit der Nummer 10 von Lionel Messi für die kommenden Spiele vorübergehend nicht vergeben wird. Auf einer Pressekonferenz in Cordoba bestätigte Lionel Scaloni, dass er nicht beabsichtige, die Nummer sofort an einen anderen Spieler weiterzugeben, und dass sie niemand tragen werde, bis der legendäre Kapitän offiziell Abschied genommen hat.

„Wir sind nicht verpflichtet, die Nummer für diese Spiele an jemanden zu vergeben, daher werden wir sie bis zu Leos Abschiedsspiel niemandem zuteilen“, zitiert Goal.com Scaloni. Der Trainer fügte hinzu, dass man noch nicht entschieden habe, wer diese verantwortungsvolle Nummer in Zukunft tragen werde.

Eine Zeit der neuen taktischen Erkundungen

Den Spieler zu ersetzen, der mit 125 Toren der beste Torschütze des Landes bleibt, ist eine riesige Aufgabe für den Trainer. Scaloni erkennt an, dass sich die Mannschaft nun an einen anderen Spielstil anpassen und taktisch weiterentwickeln muss.

„Wir werden einen Weg finden, anders zu spielen. Genau dafür sind Freundschaftsspiele da – um zu experimentieren“, sagte der argentinische Chefcoach. Gleichzeitig wurde betont, dass die Kernphilosophie der Mannschaft weiterhin darin bestehen wird, das Mittelfeld zu kontrollieren und sich darauf basierend an den Gegner anzupassen.

«Biz boshqacha oʻynash yoʻlini topamiz. Oʻrtoqlik oʻyinlari aynan shuning uchun — tajriba oʻtkazish uchun kerak», — dedi Argentina ustozi. Shu bilan birga, jamoaning asosiy falsafasi maydon markazini nazorat qilishda davom etishi va shundan kelib chiqqan holda raqibga moslashishlari taʼkidlandi.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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