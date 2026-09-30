Sportler schwimmt 160 km durch die Ostsee

Der Langstreckenschwimmtest in der Ostsee dauerte 55 Stunden. In dieser Zeit legte der Sportler eine Strecke von 160 Kilometern zurück. Während des Schwimmens hat er weder geschlafen noch Pausen eingelegt.

Im letzten Teil des Tests traten aufgrund extremer Erschöpfung Halluzinationen auf. Dennoch setzte der Sportler seine Bewegung fort und erreichte das festgelegte Ziel.

Das Hauptziel dieser Initiative beschränkte sich nicht nur auf das sportliche Ergebnis. Das Schwimmen wurde organisiert, um 200.000 Euro für die medizinische Behandlung von Kindern zu sammeln.

Der Sportler startete an der polnischen Küste und bewegte sich durch die Ostsee in Richtung Schweden. Die Routenkarte zeigt die Küsten von Deutschland, Dänemark und Schweden.

Nach Abschluss des 55-stündigen Tests endete das Schwimmen mit der ununterbrochenen Bewältigung der 160-Kilometer-Distanz. Die gesammelten Gelder sind für die Behandlung von Kindern vorgesehen.