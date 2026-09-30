Honor bezeichnet seine neuen Smartphones als echte KI-Geräte

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Honor bezeichnet seine neuen Smartphones als echte KI-Geräte

Honor hat einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Mobilfunkmarkt vollzogen und offiziell seine neuen Flaggschiff-Geräte angekündigt. Laut ixbt.com erklärte Honor-CEO Zhao Ming, dass die neuen Smartphones der Magic 9-Serie die erste Charge sind, die eine spezielle Zertifizierung als echte KI-gestützte Geräte erhalten haben. Diese Anerkennung gilt als Ergebnis der langjährigen, umfassenden Arbeit der Marke an Hardware, systemweiter KI und dem Betriebssystem MagicOS. Dies berichtet Ixbt.com.

Der Unternehmensleiter betonte, dass ein Mobiltelefon mit echter künstlicher Intelligenz nicht nur aus einer Sammlung vorinstallierter Anwendungen oder einer Benutzeroberfläche bestehen darf. Dem neuen Konzept zufolge muss das Gerät über eine systemweite Intelligenz verfügen, um die Absichten und Gewohnheiten des Nutzers präzise zu verstehen, eine nahtlose Interaktion zwischen Apps zu gewährleisten und strikte Industriestandards zu erfüllen.

Die neue Evolution des Betriebssystems MagicOS

Dieser Zertifizierungsprozess zeigt, dass das Betriebssystem MagicOS 11 grundlegend neu aufgebaut wurde und der intelligente YOYO-Agent die nächste Stufe erreicht hat. Honor präsentiert seine neue Software als das erste System der Branche, das einen systemweiten Agent Harness kommerziell implementiert.

Darüber hinaus hat sich der aktualisierte YOYO AI-Assistent vom Status eines einfachen Sprachassistenten zu einem intelligenten Agenten auf Systemebene entwickelt, der in der Lage ist, Aufgaben unabhängig über mehrere Anwendungen hinweg auszuführen. Wie huaweicentral anmerkt, ist es genau diese Kombination technologischer Komponenten, die die Magic 9-Serie in die Riege der echten KI-Telefone erhebt.

Der KI-Wettlauf und der Wettbewerb auf dem Markt

Diese Ankündigung verdeutlicht, wie intensiv der Wettbewerb um KI-Funktionen auf dem Mobilfunkmarkt geworden ist. Zur Erinnerung: Zuvor hatte das Honor-Management das Magic 7 als erstes Smartphone vorgestellt, das per Sprachbefehl selbstständig Kaffee bestellen und den gesamten Lieferprozess abwickeln konnte. Zudem wurde das Modell Magic 9 Pro Max präsentiert, das den Fokus auf Autonomie und mobile Fotografie legt.

Honor ist jedoch nicht das einzige Unternehmen, das um die Führung auf dem Markt für KI-basierte Telefone kämpft. Insbesondere brachte Nubia im Juli 2026 sein NaviX Ultra-Smartphone auf dem chinesischen Markt als „weltweit erstes KI-Smartphone“ heraus. Im selben Sommer stellte StepFun das StepX Neo-Smartphone vor, das über den weltweit ersten massentauglichen KI-Agenten verfügt, der mehrstufige Aufgaben von Anfang bis Ende ohne zusätzliche Aufforderungen selbstständig ausführen kann.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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