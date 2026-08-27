iPhone 17 erobert sechs Prozent des globalen Marktes

Der globale Smartphone-Markt erlebt zum Ende des zweiten Quartals dieses Jahres bedeutende Veränderungen. Laut dem neuesten Bericht des Analyseunternehmens Counterpoint ist das Basismodell von Apple, das iPhone 17, zum absoluten Marktführer aufgestiegen und hält nun genau 6 Prozent der weltweiten Smartphone-Verkäufe. Dieser hohe Wert stellt einen deutlichen Anstieg gegenüber den Ergebnissen der Vorgängergeneration dar und verdeutlicht die hohe Marktnachfrage. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Zum Vergleich: Im letzten Jahr machte das Vorgängermodell dieser Kategorie nur 4 Prozent des Marktes aus. Das bedeutet, dass der Marktanteil des Basis-Flaggschiffs innerhalb eines Jahres um etwa 50 Prozent gestiegen ist. Experten betonen, dass ein solcher Sprung das wachsende Interesse der Verbraucher an Geräten der neuen Generation widerspiegelt. Das Umsatzwachstum wirkt sich positiv auf den Technologiemarkt weltweit aus.

Führungsrolle von Apple und Samsung

Die weiteren Plätze im Ranking belegen erwartungsgemäß die Modelle iPhone 17 Pro Max und 17 Pro. Obwohl für diese Geräte keine genauen Prozentzahlen genannt wurden, kontrollieren die drei Flaggschiff-Smartphones von Apple laut analytischen Diagrammen und visuellen Daten insgesamt etwa 20-22 Prozent des Weltmarktes. Dies zeigt, dass die Position des Unternehmens im Premium-Segment stärker denn je ist.

Gleichzeitig sind auch die übrigen Plätze in den Top 5 und die Situation in den Top 10 bemerkenswert. Zum ersten Mal nach einer langen Pause hat es ein Samsung-Flaggschiff geschafft, in die Top 5 der weltweiten Verkäufe einzusteigen. Das Modell Galaxy S26 Ultra übertraf das Budget-Gerät A07 4G knapp und eroberte fast 2,5 Prozent des Marktes. Dieses Ergebnis zeigt, dass auch die teuersten Flaggschiffe des südkoreanischen Herstellers bei den Verbrauchern immer beliebter werden.

Die zehn beliebtesten Smartphones weltweit

Dem Counterpoint-Bericht zufolge umfassen die zehn meistverkauften Geräte weltweit Modelle aus verschiedenen Preissegmenten. Die Liste der weiteren Spitzenreiter setzt sich wie folgt zusammen:

Galaxy A17 5G Modell

iPhone 17e Gerät

Galaxy A17 4G Smartphone

Galaxy S26 Flaggschiff

Das iPhone 16 rundet die Top 10 ab

Zur Erinnerung: Die Präsentation der neuen Smartphone-Generation von Apple ist für den 9. September dieses Jahres geplant, und es werden weitere Veränderungen in der Marktdynamik erwartet.