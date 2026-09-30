Lamine Yamal zaubert in Sevilla

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Lamine Yamal zaubert in Sevilla

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente lobte den Barcelona-Star Lamine Yamal dafür, dass er den mannschaftlichen Erfolg über individuelle Klasse stellt. Im Ramon-Sanchez-Pizjuan-Stadion in Sevilla feierten die Spanier einen souveränen 4:1-Sieg gegen Kroatien. Laut Goal.com bauten die amtierenden Weltmeister damit ihre beeindruckende Serie auf 40 Spiele ohne Niederlage aus. berichtet.

Die Partie begann ideal für die Gastgeber, als der Flügelstürmer aus Barcelona bereits nach 70 Sekunden den Führungstreffer erzielte. Laut GOAL.com ist dies das schnellste Tor in der Karriere des Spielers und übertrifft seinen Treffer gegen England im Wembley-Stadion vor drei Tagen. Obwohl die Kroaten kurzzeitig ausgleichen konnten, behielten die Hausherren die Kontrolle.

Yamals Teamplay und Tore

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit glänzte das Eigengewächs aus Barcelona erneut mit einer präzisen Vorlage. Nach seiner genauen Flanke in den Strafraum brachte Marc Pubill Spanien erneut in Führung. In der 63. Minute erzielte Yamal selbst seinen zweiten Treffer, als er seinen Vereinskameraden Dominik Livakovic mit einem Schuss ins kurze Eck überraschte. Kurz vor Schluss sorgte der eingewechselte Nico Williams für den 4:1-Endstand.

In einem Interview mit dem Fernsehsender TVE nach dem Spiel betonte Luis de la Fuente die Hingabe des jungen Spielers an die Mannschaft. Der Trainer erklärte, dass Yamal sein Talent in den Dienst des Teams stellt und diese Bescheidenheit ihn noch größer mache. Der Cheftrainer fügte hinzu, dass er im Team sehr beliebt sei und man froh sei, ein solches Talent in den eigenen Reihen zu haben.

Vereinserfahrung und zukünftige Ziele

Nach dem Spiel äußerte sich Lamine Yamal selbst zu seinem zweiten Treffer. Er erklärte, dass ihm die Kenntnis über Torhüter Dominik Livakovic aus dem gemeinsamen Training geholfen habe. Der Stürmer gab zu, dass er sich an die Trainingsgewohnheiten erinnert und entsprechend gehandelt habe, was zum Erfolg führte.

Lamine Yamal befindet sich derzeit in einer spektakulären Form. Seine Bilanz von 11 Toren und 7 Vorlagen in den letzten acht Spielen für Verein und Nationalmannschaft ist der beste Beweis dafür. Diese herausragenden Leistungen machen ihn zu einem ernsthaften Anwärter auf den Ballon d'Or 2026, der nächsten Monat verliehen wird.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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