Motorola bereitet die Einführung eines faltbaren Smartphones im Breitformat vor

Motorola plant die Erweiterung seiner Reihe faltbarer Geräte, um mit den neuen Trends auf dem Mobilfunkmarkt Schritt zu halten. Laut Informationen von Android Headlines verabschiedet sich die Marke vom traditionellen schmalen Format und arbeitet an einem neuen Typ faltbarer Smartphones mit einem breiteren Gehäuse. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Bisher wurden im Netz keine fertigen Ansichten des Geräts, sondern vorläufige Skizzen verschiedener Modelle veröffentlicht. Dennoch heißt es, dass sich unter diesen Zeichnungen auch ein geheimnisvolles neues Gerät befindet, das Motorola in den kommenden Monaten vorstellen dürfte. Das Unternehmen beabsichtigt, das Gadget in Kürze offiziell zu präsentieren.

Völlig neue Designlösungen

Wie die Publikation berichtet, sind für das Design des kommenden Smartphones mehrere wichtige Änderungen vorgesehen. Insbesondere konzentrieren sich die Entwickler darauf, ein absolut glattes Display ohne sichtbare Faltspuren zu schaffen, um ein häufiges Problem der Nutzer zu lösen.

Zudem wird der Einsatz eines speziellen 3D-Schutzglases erwartet, um die Robustheit des Geräts zu gewährleisten. Um das Öffnen und Schließen des Smartphone-Gehäuses komfortabler zu gestalten, haben die Ingenieure eine spezielle Rahmenkonstruktion entwickelt.

Kameramodul und Wettbewerbsumfeld

Einer der auffälligsten Aspekte der Skizzen ist das horizontal angeordnete Kameramodul auf der Rückseite. Interessanterweise wird vermutet, dass ein ähnliches Design auch bei den kommenden iPhone Ultra-Modellen zum Einsatz kommen könnte.

Die Möglichkeiten des Motorola-Geräts könnten jedoch umfangreicher sein. Ersten Informationen zufolge ist es möglich, dass das neue Modell mit drei Hauptkameras ausgestattet sein wird. Zum Vergleich: Bei Konkurrenzprodukten wie dem neuen iPhone und dem Fold8 werden in der Regel zwei Kameras erwartet.

Gleichzeitig schließen Experten nicht aus, dass das Element, das derzeit als Kameramodul vermutet wird, eine andere Funktion erfüllen oder eine völlig neuartige Technologie verbergen könnte. Bisher hält Motorola offizielle Details zu diesem Projekt geheim.