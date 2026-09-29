Apple fordert Update älterer Betriebssysteme aufgrund von Sicherheitsrisiken

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Apple fordert Update älterer Betriebssysteme aufgrund von Sicherheitsrisiken

Apple hat eine kritische Sicherheitslücke in den Betriebssystemen iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 für iPhone, iPad und Mac behoben. Experten weisen darauf hin, dass diese Sicherheitslücke von Cyberkriminellen für hochkomplexe gezielte Angriffe genutzt worden sein könnte. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch wurde der gefährliche Fehler in der zentralen Grafik-Engine gefunden, die die Benutzeroberfläche und Grafiken steuert. Diese bedeutende Entdeckung wurde vom Produktsicherheitsteam von Meta gemacht. Detaillierte Informationen zu dem Fehler, der offiziell als CVE-2026-86950 gelistet ist, wurden nicht veröffentlicht.

Risiko in der Grafik-Engine

Normalerweise hat die Grafik-Engine eines Geräts weitreichenden Zugriff auf andere Teile des Betriebssystems. Bei einem erfolgreichen Angriff könnten Hacker potenziell eine Vielzahl persönlicher Daten vom betroffenen Gerät stehlen. Vertreter von Apple und Meta äußerten sich jedoch nicht dazu, wie die Schwachstelle entdeckt wurde oder wie viele Nutzer betroffen waren.

Obwohl dieser Fehler die Betriebssysteme der vorherigen Generation von Apple betraf, sind diese weiterhin weit verbreitet. Laut den eigenen Statistiken des Unternehmens nutzt fast jeder vierte von fünf iPhone-Besitzern weiterhin iOS 26. Die neuesten Versionen iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27, die Anfang dieses Monats veröffentlicht wurden, sind von diesem Risiko nicht betroffen.

Neue Zero-Click-Bedrohungen

Kurz vor der Veröffentlichung dieses Sicherheitspatches hatte Apple bereits einen weiteren kritischen Fehler, CVE-2026-86869, behoben. Das belgische Cybersicherheits-Forschungszentrum ironPeak identifizierte dies als eine „Zero-Click“-Schwachstelle, die über iMessage ohne jegliche Benutzerinteraktion ausgeführt wird. Solche Werkzeuge sind bei Entwicklern von Spionagesoftware sehr begehrt.

Forscher berichteten, dass der Schadcode die Schutzschicht von iMessage umgehen und die Kontrolle über das Gerät übernehmen konnte. Apple hat dieses Problem mit den im September veröffentlichten neuen Betriebssystemen gelöst und den Forschern seinen Dank ausgesprochen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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