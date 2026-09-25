Die Ära der günstigen Smartphones endet, Preise werden voraussichtlich steigen

In den kommenden Jahren werden auf dem globalen Smartphone-Markt erhebliche strukturelle Veränderungen erwartet. Laut ixbt.com wird das Gesamtverkaufsvolumen zwar auf dem aktuellen Niveau bleiben, die Anzahl der günstigsten Geräte wird jedoch drastisch sinken. Dies berichtet Ixbt.com .

Prognosen der Analysten von Counterpoint Research zufolge werden die Verkäufe von Smartphones unter 200 $ bis 2030 um etwa 40 Prozent gegenüber 2025 zurückgehen. In absoluten Zahlen bedeutet dies einen Rückgang von über 230 Millionen Budget-Geräten pro Jahr.

Dennoch erwarten Experten keinen Zusammenbruch des Gesamtmarktes. Bis Ende des Jahrzehnts dürfte das globale Verkaufsvolumen bei etwa 1,2 Milliarden Geräten pro Jahr stabil bleiben.

Hauptgründe für den Preisanstieg

Als Hauptgrund für die Schrumpfung des Budget-Segments werden steigende Komponentenkosten genannt. Insbesondere Speicher und CPUs, die einen erheblichen Teil der Herstellungskosten günstiger Smartphones ausmachen, werden teurer.

Für Hersteller, die mit minimalen Gewinnspannen arbeiten, wird es immer schwieriger, den Einzelhandelspreis unter 200 $ zu halten. Zudem steigen die Anforderungen an moderne Geräte.

Heute erwarten Kunden selbst von den günstigsten Modellen 5G-Unterstützung, ausreichend RAM, hochwertige Kameras und AI-Funktionen. Die Implementierung dieser Features erhöht die Produktionskosten von Einsteigergeräten.

Wachstum des Mittelklasse-Segments

Gleichzeitig wird das Segment über 200 $ wachsen. Laut der Counterpoint- Prognose könnten die Verkäufe von Smartphones in dieser Preiskategorie zwischen 2025 und 2030 um 26 Prozent steigen.

Hersteller werden sich verstärkt auf die Mittelklasse konzentrieren. Infolgedessen werden Budget-Geräte schrittweise durch teurere Mittelklasse-Modelle ersetzt.

Für Käufer bedeutet dies möglicherweise höhere Durchschnittsausgaben beim Smartphone-Kauf. Nutzer, die bisher Einsteigergeräte wählten, müssen in ein teureres Segment wechseln, ihre Geräte länger nutzen oder auf generalüberholte Smartphones zurückgreifen.