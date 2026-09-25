Die Ära der günstigen Smartphones endet, Preise werden voraussichtlich steigen

·5·Technologie
Die Ära der günstigen Smartphones endet, Preise werden voraussichtlich steigen

In den kommenden Jahren werden auf dem globalen Smartphone-Markt erhebliche strukturelle Veränderungen erwartet. Laut ixbt.com wird das Gesamtverkaufsvolumen zwar auf dem aktuellen Niveau bleiben, die Anzahl der günstigsten Geräte wird jedoch drastisch sinken. Dies berichtet Ixbt.com .

Prognosen der Analysten von Counterpoint Research zufolge werden die Verkäufe von Smartphones unter 200 $ bis 2030 um etwa 40 Prozent gegenüber 2025 zurückgehen. In absoluten Zahlen bedeutet dies einen Rückgang von über 230 Millionen Budget-Geräten pro Jahr.

Dennoch erwarten Experten keinen Zusammenbruch des Gesamtmarktes. Bis Ende des Jahrzehnts dürfte das globale Verkaufsvolumen bei etwa 1,2 Milliarden Geräten pro Jahr stabil bleiben.

Hauptgründe für den Preisanstieg

Als Hauptgrund für die Schrumpfung des Budget-Segments werden steigende Komponentenkosten genannt. Insbesondere Speicher und CPUs, die einen erheblichen Teil der Herstellungskosten günstiger Smartphones ausmachen, werden teurer.

Für Hersteller, die mit minimalen Gewinnspannen arbeiten, wird es immer schwieriger, den Einzelhandelspreis unter 200 $ zu halten. Zudem steigen die Anforderungen an moderne Geräte.

Heute erwarten Kunden selbst von den günstigsten Modellen 5G-Unterstützung, ausreichend RAM, hochwertige Kameras und AI-Funktionen. Die Implementierung dieser Features erhöht die Produktionskosten von Einsteigergeräten.

Wachstum des Mittelklasse-Segments

Gleichzeitig wird das Segment über 200 $ wachsen. Laut der Counterpoint-Prognose könnten die Verkäufe von Smartphones in dieser Preiskategorie zwischen 2025 und 2030 um 26 Prozent steigen.

Hersteller werden sich verstärkt auf die Mittelklasse konzentrieren. Infolgedessen werden Budget-Geräte schrittweise durch teurere Mittelklasse-Modelle ersetzt.

Für Käufer bedeutet dies möglicherweise höhere Durchschnittsausgaben beim Smartphone-Kauf. Nutzer, die bisher Einsteigergeräte wählten, müssen in ein teureres Segment wechseln, ihre Geräte länger nutzen oder auf generalüberholte Smartphones zurückgreifen.

SmartphonesCounterpointTechnologieGadgetsPrognose
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

iPhone 17 erobert sechs Prozent des globalen MarktesiPhone 17 erobert sechs Prozent des globalen Marktes27 August 19:23Kamera- und Display-Funktionen des iQOO 16 Flaggschiffs enthülltKamera- und Display-Funktionen des iQOO 16 Flaggschiffs enthülltHeute 20:20Xiaomi 18 Pro Bildschirmhelligkeit ist geringer als beim VorgängerXiaomi 18 Pro Bildschirmhelligkeit ist geringer als beim VorgängerHeute 15:26Xiaomi 18 Pro und Galaxy S26 Ultra Bildschirm-Privatsphäre im VergleichXiaomi 18 Pro und Galaxy S26 Ultra Bildschirm-Privatsphäre im VergleichGestern 16:22Oppo A7 Pro Max auf dem internationalen Markt erschienenOppo A7 Pro Max auf dem internationalen Markt erschienen22 September 02:57Xiaomi 18 Pro und Pro Max Smartphones erhalten geheime BildschirmfunktionXiaomi 18 Pro und Pro Max Smartphones erhalten geheime Bildschirmfunktion21 September 19:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest