Xiaomi stellt neue Generation von Tür- und Fenstersensoren mit bis zu drei Jahren Laufzeit vor

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Xiaomi stellt neue Generation von Tür- und Fenstersensoren mit bis zu drei Jahren Laufzeit vor

Xiaomi hat die nächste Generation seines Smart-Home-Ökosystems angekündigt — den Door and Window Sensor 3, einen Sensor zur Erkennung von Tür- und Fensteröffnungen. Laut ixbt.com bietet das neue Gerät im Vergleich zu seinen Vorgängern deutlich verbesserte technische Spezifikationen und eine rekordverdächtige Autonomie. Dies berichtet Nachrichtenquelle .

Die Montage des Sensors soll am 12. Oktober beginnen. In der anfänglichen Crowdfunding-Phase wird das neue Produkt für nur 44 Yuan angeboten, wobei der spätere empfohlene Verkaufspreis bei 49 Yuan liegen soll. Trotz des günstigen Preises bietet das Gerät wichtige Vorteile für den täglichen Gebrauch.

Technische Neuerungen und Energieeffizienz

Der Hauptunterschied zur vorherigen Generation ist der Wechsel von einem herkömmlichen Hall-Sensor zu einem Tunnel-Magnetwiderstandssensor, der eine höhere Empfindlichkeit aufweist. Der Hersteller betont, dass diese Änderung die Reaktionsgeschwindigkeit auf Signale erhöht und den Energieverbrauch erheblich gesenkt hat.

Dadurch wurde die Lebensdauer des mit einer Standard-CR2032-Batterie betriebenen Geräts drastisch verlängert. Wenn ein Benutzer solche Aktionen durchschnittlich 30 Mal am Tag ausführt, kann der Sensor mit einer einzigen Batterie bis zu drei Jahre lang ununterbrochen betrieben werden. Bei niedrigem Batteriestand sendet die Mi Home App eine rechtzeitige Benachrichtigung an den Benutzer.

Rolle im Smart-Home-System

Der Door and Window Sensor 3 kann nicht nur an Türen und Fenstern, sondern auch an verschiedenen Schubladen und Schranktüren angebracht werden. Bei einer Verbindung über Geräte, die Bluetooth Mesh unterstützen, können Besitzer den Status der Sensoren aus der Ferne abrufen.

Benutzer können zudem verfolgen, wie oft Türen täglich geöffnet wurden und wie lange sie offen oder geschlossen waren. Das neue Produkt unterstützt die HyperOS Connect-Technologie und ermöglicht die Erstellung verschiedener Automatisierungsszenarien über die Mi Home App.

Automatisierungsszenarien und Besonderheiten

Mit diesem Sensor lassen sich Smart-Home-Szenarien einfach konfigurieren. Zum Beispiel kann das Licht automatisch angehen, wenn eine Tür geöffnet wird, oder die Klimaanlage kann sich ausschalten, wenn ein Fenster geöffnet wird. In Kombination mit anderen Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Wasseraustritt kann das System auch daran erinnern, Fenster zu schließen, wenn es regnet oder die Luftfeuchtigkeit im Raum steigt.

Das Gerät bietet spezielle Benachrichtigungen bei unsachgemäßem Öffnen oder Schließen von Türen oder Fenstern sowie bei zu langer Öffnungsdauer. Es ist erwähnenswert, dass das neue Gerät im Vergleich zur Vorgängerversion keinen Lichtsensor mehr besitzt, dafür aber kompakter gestaltet wurde.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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