Vinícius Júnior: „Ich brauche jetzt Selbstvertrauen“

Der Star von Real Madrid und der brasilianischen Nationalmannschaft, Vinícius Júnior, hat offen über seinen jüngsten Formtief und den Mangel an Selbstvertrauen gesprochen. Der brasilianische Stürmer, der normalerweise scharf und treffsicher agiert, hat sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft Schwierigkeiten, Tore zu erzielen. Seinen Aussagen zufolge steht dieser Zustand in direktem Zusammenhang mit der mentalen Erschöpfung und den schwierigen Erlebnissen nach der Sommer-Weltmeisterschaft. Dies berichtet Goal.com .

Nach einem schwierigen Start in die aktuelle Saison hat Vinícius für Real Madrid bisher nur ein Tor erzielt. In seinem letzten Einsatz für die Nationalmannschaft konnte er jedoch ein Stück Selbstvertrauen zurückgewinnen. Das Freundschaftsspiel gegen Australien fand im Suncorp Stadium statt und endete mit einem 4:2-Sieg für die Brasilianer. In dieser Partie verwandelte Vinícius in der 80. Minute einen Elfmeter und veränderte damit den Spielstand.

Gegenseitige Unterstützung auf dem Platz und die Elfmeter-Episode

Dieser Elfmeter war eine unerwartete Chance für den Stürmer. Eigentlich wäre nach der Auswechslung des etatmäßigen Elfmeterschützen Raphinha der Arsenal-Mittelfeldspieler Bruno Guimarães an der Reihe gewesen. Doch Guimarães, der die mentale Verfassung seines Teamkollegen verstand, überließ Vinícius den Elfmeter und entschied sich, ihn zu unterstützen. Dies zeigte deutlich den Zusammenhalt und das gegenseitige Vertrauen innerhalb der Mannschaft.

Nach dem Spiel drückte Vinícius Júnior seine Dankbarkeit für die Unterstützung seiner Teamkollegen aus. Er betonte besonders, dass Bruno Guimarães bewusst auf seine Chance verzichtete, um ihm mentalen Beistand zu leisten. „Bruno Guimarães ist der Elfmeterschütze, wenn Raphinha nicht auf dem Platz steht. Ich dachte, er würde ihn schießen wollen, aber er wusste, dass ich in diesem Moment Selbstvertrauen wie Luft zum Atmen brauche“, sagte der Stürmer.

WM-Trauma und mannschaftliche Geschlossenheit

Der Spieler gab zu, dass die Niederlage bei der Weltmeisterschaft schwer zu verdauen war und der anschließende Erholungsprozess nicht einfach war. Bruno Guimarães merkte seinerseits an, dass dieser Schritt bewies, dass es im Team keinen Egoismus gibt und das Hauptziel aller das Wohl der brasilianischen Nationalmannschaft ist. Er erklärte, dass persönliche Ambitionen in der Nationalmannschaft zweitrangig seien; das Wichtigste sei der mannschaftliche Erfolg.

Auch der Nationaltrainer Brasiliens, Carlo Ancelotti, nahm den Starspieler, der eine schwierige Phase durchlebt, in Schutz. Trotz des leichten Formtiefs betonte der erfahrene Fachmann, wie wichtig Vinícius für die Nationalmannschaft sei, und versicherte ihm sein volles Vertrauen.