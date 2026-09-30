Shavkatjon Boltayev gewinnt Bronze bei den Asienspielen

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Shavkatjon Boltayev gewinnt Bronze bei den Asienspielen

Der usbekische Boxer Shavkatjon Boltayev hat bei den Asienspielen Aichi–Nagoya 2026 die Bronzemedaille gewonnen. Der Athlet, der in der Gewichtsklasse bis 70 kg antrat, kämpfte gegen den Kasachen Torexan Sabirxan um den Einzug ins Finale.

In einem hart umkämpften Halbfinale zeigte Boltayev eine starke Leistung und leistete seinem Gegner erbitterten Widerstand. Die Punktrichter entschieden jedoch zugunsten von Sabirxan.

Der kasachische Boxer siegte mit 5:0 und zog ins Finale ein.

Halbfinale – Garantie für Bronze

Obwohl Boltayev den Finaleinzug verpasste, sicherte ihm der Vorstoß ins Halbfinale eine Medaille bei den Asienspielen.

Gemäß dem Reglement der Boxwettbewerbe erhalten beide im Halbfinale unterlegenen Athleten eine Bronzemedaille.

Damit wurde Shavkatjon Boltayev Gewinner der Bronzemedaille bei den Asienspielen Aichi–Nagoya 2026 .

Sein Gegner Torexan Sabirxan hingegen erhielt die Chance, im Finale um die Goldmedaille zu kämpfen.

Der Kampf für die usbekischen Boxer geht weiter

Das Ergebnis von Boltayev bescherte der usbekischen Delegation eine weitere Medaille. Die Mitglieder des nationalen Boxteams kämpfen in den verbleibenden Wettbewerben weiterhin um Podiumsplätze.

Für Shavkatjon Boltayev endeten die Spiele Aichi–Nagoya 2026 mit einer Bronzemedaille.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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