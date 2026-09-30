Starlink-Internet in Flugzeugen der Swiss International Air Lines gestartet

Swiss International Air Lines (SWISS), eine der größten Fluggesellschaften der Schweiz, hat ihr erstes Flugzeug mit Satellitenkonnektivität für kommerzielle Flüge in Betrieb genommen. Wie ixbt.com berichtet, wurde das neue System am 28. September 2026 erfolgreich in einem Airbus A320neo mit dem Namen Iseltwald und der Registrierungsnummer HB-JDM eingeführt. Der erste kommerzielle Flug mit diesem Flugzeug führte von Zürich nach Thessaloniki. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Die Einführung der neuen Technologie ermöglicht es Passagieren, während des Fluges eine unterbrechungsfreie und schnelle Internetverbindung zu nutzen. Zwei flache Antennen auf dem Rumpf des Flugzeugs sorgen für eine stabile Verbindung zu den Starlink-Satelliten im niedrigen Erdorbit. Dadurch funktioniert der Internetdienst in jeder Flugphase einwandfrei, auch über Ozeanen.

Bedingungen und Regeln

Der von der Fluggesellschaft angebotene Wi-Fi-Service steht Passagieren aller Klassen zur Verfügung, von Economy bis First. Für Teilnehmer des SWISS Miles & More Programms sowie Inhaber einer Travel ID ist dieser Internetdienst völlig kostenlos. Obwohl Passagiere das Internet während des Fluges frei nutzen können, müssen bestimmte Regeln beachtet werden.

Insbesondere sind Sprach- und Videoanrufe während des Fluges strengstens untersagt. Zudem wird empfohlen, beim Ansehen von Videos oder Hören von Audioinhalten Kopfhörer zu verwenden, um andere Passagiere nicht zu stören. Diese Einschränkungen dienen dazu, eine ruhige und angenehme Atmosphäre an Bord zu bewahren.

Umfassendes Projekt innerhalb der Lufthansa Group

Die Implementierung des Starlink-Systems durch SWISS ist ein wichtiger Teil eines groß angelegten Modernisierungsprojekts für die Fluggesellschaften der Lufthansa Group. Zuvor wurde dieses moderne Kommunikationssystem bereits in Lufthansa-Flugzeugen installiert. Der Ausbau der Netzwerkkapazitäten wird schrittweise fortgesetzt.

Den Plänen des Unternehmens zufolge werden bis Ende 2029 insgesamt über 850 Flugzeuge der Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines mit Starlink-Hardware ausgestattet sein. Dies hebt die Servicequalität für Passagiere in der europäischen Luftfahrt auf ein neues Niveau und verbessert die Internetverfügbarkeit über den Wolken grundlegend.