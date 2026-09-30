Ärzte in der Türkei sollen das gesunde Ohr eines Patienten operiert haben

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Ärzte in der Türkei sollen das gesunde Ohr eines Patienten operiert haben

Im Krankenhaus der Okan-Universität in Istanbul, Türkei, soll es zu einer folgenschweren Verwechslung gekommen sein: Statt des erkrankten rechten Ohrs wurde ein Patient am linken Ohr operiert. Dies berichteten die Zeitung «Akşam» und weitere türkische Medien.

Wie bekannt wurde, suchte Murat Tarakçı, der im Bezirk Gebze der Provinz Kocaeli lebt, das Krankenhaus der Okan-Universität im Istanbuler Bezirk Tuzla aufgrund einer Flüssigkeitsansammlung im Mittelohr seines rechten Ohrs auf. Nach den Untersuchungen war eine Operation am rechten Ohr geplant.

Tarakçı gab jedoch an, dass während der Operation ein Röhrchen in sein linkes Ohr statt in das rechte eingesetzt wurde. Als er aus der Narkose erwachte, verspürte er starke Schmerzen im linken Ohr und bemerkte, dass genau dieses Ohr behandelt worden war. Daraufhin wurde der Fehler dem medizinischen Personal gemeldet.

Berichten zufolge operierte das medizinische Team den Patienten noch am selben Tag unter erneuter Vollnarkose, wobei diesmal der Eingriff am richtigen, dem rechten Ohr, durchgeführt wurde. Somit musste Tarakçı an einem einzigen Tag zweimal eine Vollnarkose über sich ergehen lassen.

Das Gebäude des Krankenhauses der Okan-Universität und ein Mann mit Dokumenten in der Hand sind abgebildet.

Tarakçı zeigte sich über den Fehler der Ärzte empört und reichte Beschwerde gegen das Krankenhaus und das medizinische Personal ein. Sein Anwalt bezeichnete den Vorfall als «Operation an der falschen Seite» und erklärte, dass ein rechtliches Verfahren eingeleitet wurde. Der Patient behauptet zudem, nach den Operationen unter Ohrgeräuschen sowie Hör- und Gleichgewichtsproblemen zu leiden.

Die Verwaltung des Krankenhauses der Okan-Universität teilte mit, dass sie aufgrund des laufenden Rechtsverfahrens derzeit keine Stellungnahme abgeben werde. Daher werden die vom Patienten genannten Folgen und die Umstände des Fehlers derzeit nicht als abschließende rechtliche Schlussfolgerung, sondern als seine Anschuldigungen betrachtet.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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